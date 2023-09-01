В першу п'ятницю місяця не варто відкладати важливі та відповідальні зустрічі — для цього сьогодні сприятливий час, рекомендують астрологи.

У професійній сфері очікується прогрес: поїздки будуть результативними, можна вирушати навіть на далекі відстані. Також буде можливість познайомитися з приємними людьми та отримати масу задоволення і нових вражень, вважають фахівці.

Овен

День приємного спілкування, неформальних ділових та особистих контактів. Ви легко ладнаєте з людьми, можете домовитися навіть з тими, хто відомий непохитністю та небажанням йти на поступки. Відмінний день для врегулювання робочих конфліктів та вирішення сімейних проблем.

Успіхи в роботі в Овнів будуть скромними, але навряд чи ви серйозно переживатимете з цього приводу, зараз у вас інші пріоритети. Можна планувати поїздки, зустрічатися з діловими партнерами та просто знайомими, які прибули здалеку. Можливі дорогі подарунки.

Телець

День складається вдало та обіцяє великі успіхи. Можна братися за масштабні проєкти та складні справи, немає сумнівів, що ви впораєтеся з ними чудово. Імовірні нові знайомства, у тому числі на роботі, які отримають романтичне продовження, якщо вам цього заманеться. Ви не тільки дуже подобаєтеся оточенню, але й швидко розумієте, з ким варто мати справу, а з ким — ні.

Можливі фінансові надходження, ймовірно, повернення старих боргів або отримання грошей з несподіваного джерела. Деякі Тельці отримають привабливі ділові пропозиції, які варто прийняти без довгих роздумів.

Близнюки

Вдалий день для роботи: буде неважко досягти значного прогресу, досягти поставленої мети. Бажано зосередитись на справах, що потребують фантазії та творчого підходу — саме вони допоможуть вам показати себе з найкращого боку.

Можливі грошові надходження, зокрема несподівані. Деякі Близнюки мають шанс укласти дуже вигідні угоди. Друга половина дня підходить для того, щоб навести лад у сімейних справах. У компанії близьких людей ви чудово проведете час, чудово повеселитеся.

Рак

День буде складним і неоднозначним, багатьом Ракам доведеться пройти серйозні випробування. Але представники знака сповнені оптимізму і зберігають впевненість у своїх силах, це й допомагає їм досягти успіху. Буде можливість справити сприятливе враження на впливових людей, заручитися їхньою підтримкою.

День підходить для пошуку союзників і однодумців, людей, які допоможуть у реалізації планів бізнесу. Можливі романтичні захоплення на роботі, проте перспективи таких стосунків дуже туманні.

Лев

Сприятливий день для ділового спілкування. Добре відбуваються зустрічі з потенційними роботодавцями та партнерами, можна обговорювати умови довгострокового співробітництва. Варто нагадати про себе колишнім колегам — не виключено, що у них знайдуться вам цікаві пропозиції.

Можливі несподівані грошові надходження та подарунки, деякі Леви зможуть значно покращити фінансове становище. Вдасться зробити приємний сюрприз близькій людині. Добре приймати гостей, влаштовувати домашні свята.

Діва

Варто бути обережнішими зранку — у цей час обстановка може бути напруженою, висока ймовірність помилок. Деякі Діви роблять прикрі помилки, необачності, виправлення яких може зайняти багато часу. Важко зберігати рівні стосунки з оточуючими — вас ніби спеціально дратують і провокують.

Друга половина дня складається набагато вдаліше. У цей час багато що дається легко, майже в будь-якій справі ви швидко досягаєте відмінних результатів. Може пощастити в коханні — це стосується навіть представників знака, які давно зневірилися зустріти свою «половинку».

Терези

Дуже сприятливий день. Ви багато чого досягнете, якщо будете наполегливі та рішучі. Важливо дотримуватись своїх принципів, не йти на компроміс із совістю. Можливі знайомства з впливовими людьми, вам неважко завоювати їхнє розташування. Співпраця, яка починається цього дня, буде дуже плідною.

Слушний день у Терезів для спілкування зі старими знайомими, давніми друзями. Буде можливість відновити романтичні стосунки, але перш за все варто подумати, чи дійсно вам це потрібно; краще не йти на поводу у ілюзій, а оцінити ситуацію спокійно та холоднокровно.

Скорпіон

Сприятливий день для роботи. Зірки обіцяють зміни на краще, особливо Скорпіонам, які не бояться експериментувати, пробувати нові методи, порушувати традиції. Творчий підхід до справ допомагає збільшити доходи, швидше досягти потрібного результату.

Навколишні спочатку можуть ставитися до ваших ініціатив насторожено, але незабаром змінять свою думку. Добре складаються відрядження та розважальні поїздки. Вдалині від будинку можливі приємні знайомства, а також зустрічі з людьми, які колись були дуже вам дорогі.

Стрілець

Не дивуйтеся несподіванок, будьте відкриті для всього нового. Можливо, вам доведеться на ходу змінювати плани, вдаватися до якихось ризикованих методів для отримання бажаного, але обставини складуться якнайкраще, і ви багато чого досягнете. Буде можливість справити гарне враження на оточення, причому їх зацікавлять не лише ваші знання та навички, а й особисті якості.

Ймовірно початок службових романів. Другу половину дня Стрільцям варто провести з близькими — це позитивні емоції подарує, і стосункам на користь піде. Варто прислухатися до порад старших.

Козоріг

Будьте уважні та обережні: цей день може започаткувати важливі зміни в житті, тому важливо не допустити помилок, не зробити кроків, про які пізніше доведеться пошкодувати. Імовірні важливі події у професійній сфері. На все, що відбувається, потрібно реагувати швидко; не завжди у вас буде час на роздуми.

На щастя, інтуїція досить гостра і незмінно нагадує Козорогам, що треба робити. Навколишні набагато більше, ніж зазвичай, цікавляться вашими справами, частіше ставлять питання, не завжди поводяться тактовно та делікатно. Проявіть терпіння, щоб уникнути конфліктів.

Водолій

Сприятливий день. У вас добре виходить все, за що ви беретеся, багато починань виявляються вдалими. Ваше завдання — не розслаблятися завчасно. Пам'ятайте: за першим успіхом будуть інші, якщо ви не зупинитесь, а продовжите рухатися в обраному напрямку.

У Водоліїв буде можливість перейняти корисний досвід, чогось навчитися, отримати знання, які незабаром стануть у пригоді. Корисне спілкування з людьми старшого віку. Вечір — чудовий час для сімейних заходів, приємного відпочинку в компанії тих, хто вам особливо дорогий.

Риби

Буде можливість дізнатися про щось нове, отримати інформацію, яка незабаром стане в пригоді. Важлива розбірливість у контактах; намагайтеся не витрачати багато часу на розмови з людьми, які не хочуть і не можуть вам бути корисними. Сприятливий день для початку навчання, відвідування семінарів, конференцій та інших подібних заходів.

Рибам потрібна обережність у фінансових справах. Слідкуйте за тим, щоб усі угоди, які ви укладаєте, були юридично бездоганними. Є небезпека стати жертвою шахрайства. Великі покупки краще відкласти.

Також варто нагадати, що за Східним календарем, день Водяного Собаки або Цуцика-Модника.



Собака — це істота, яка вражає своєю неймовірною чутливістю. Відкритість та приємність у спілкуванні роблять його особливим. Він здатен легко встановити спільну мову з практично будь-ким, завдяки своїй природній харизмі, що доповнюється скромністю.

Крім того, Цуцик любить носити красиві речі та сонячні окуляри, як у членів Британської королівської сім'ї.

Чоловіки, які народилися у день Собаки, завжди вірні своїм близьким, навіть у ситуаціях, коли це може здатися дивним.

«Для всіх, хто має бажання вести глибокі розмови, сьогодні — надзвичайно перспективний день. Вас уважно слухатимуть та надаватимуть адекватні відповіді», — радять знавці Східної астрології.

Також Цуцики — любителі веселощів та розіграшів.

В чому можна зайвий раз впевнитися по відео з мережі.

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