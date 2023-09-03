Гроші самі потечуть до рук: кому чекати фінансових надходжень з 4 по 10 вересня

Новий тиждень, який розпочнеться завтра, 4 вересня, обіцяє сприятливі зміни на краще для деяких знаків Зодіаку, вважають астрологи. Про те, кому саме посміхнуться зорі і багатство на новому тижні, розповідає сайт з гороскопами.

Овен (21.03 — 20.04)

Час сприятливий для фінансових операцій: ділові переговори, які мають завершитися підписанням серйозних угод, пройдуть особливо вдало — не варто втрачати шанс провести їх.

Телець (21.04 — 21.05)

Наступний тиждень вдалий для переговорів із керівництвом: воно буде готове піти назустріч представникам знака щодо будь-яких їхніх прохань — може підвищити по роботі або збільшити зарплатню.

Близнята (22.05 — 21.06)

Останнім часом представники знака стали дуже багато думати про матеріальне на шкоду духовному, тому бажано хоча б на якийсь час змінити фінансову «орієнтацію» — подумати про високе.

Рак (22.06 — 22.07)

Позичаючи гроші комусь із близьких, представникам знака необхідно зупинитися на сумі, яку, в разі чого, не шкода буде втратити: повернуть — добре, не повернуть — не буде прикро.

Лев (23.07 — 21.08)

Представники знака зможуть отримати несподіваний прибуток, який може набути вигляду премії за успішно виконану роботу чи цінного — і дуже приємного — подарунку, який зробить їм близька людина.

Діва (22.08 — 23.09)

Тиждень створить сприятливі умови для купівлі та продажу будь-якого масштабу — від лаку для нігтів до нерухомості: в будь-якому разі зроблене в цей час придбання виявиться вдалим і вигідним.

Терези (24.09 — 23.10)

Зірки вважають, що цього тижня представникам не завадить деяка частка ризику: звісно, далеко заходити не варто, але у грошовій або речовій лотереї можна — і треба! — взяти участь.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Не варто спокушатися тим, що пропонуватимуть під виглядом безкоштовної послуги або придбання потрібної речі з вагомою знижкою: найімовірніше, там буде прихований підступ, що стане зрозумілим не одразу.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Необхідно використовувати будь-яку можливість для того, щоб в очах керівництва презентувати себе з найкращого боку — воно може запропонувати участь у новому проєкті з далекосяжними фінансовими наслідками.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Якщо керівництво запропонує представникам знака замінити колегу, який перебуває у відпустці, у відрядженні або вирішенні важливого професійного питання, необхідно погоджуватися — це хороший шанс зробити кар'єру.

Водолій (21.01 — 18.02)

Дар красномовства, яким цього тижня нагородять зірки представників знака, дозволить переконати у своїй правоті будь-кого, але найкраще спрямувати його на ділових партнерів, від яких залежить професійний і фінансовий успіх.

Риби (19.02 — 20.03)

Найважливішою на цьому тижні якістю, яка дозволить досягти професійної мети та непогано заробити, стане здатність триматися своєї точки зору — незважаючи ні на що.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на поточний тиждень для всіх знаків зодіаку.

Фото: Pixabay

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