В першу неділю вересня представникам багатьох знаків Зодіаку не варто прагнути до лідерства у всіх справах — краще з боку спостерігати, як із цим впораються інші, радять астрологи.

Також сьогодні корисно ненадовго відсторонитися від важливих справ і зайнятися наведенням ладу в будинку, на робочому місці і, звичайно ж, у думках, вважають фахівці.

Овен

День складається непросто, але вплив позитивних тенденцій все-таки дається взнаки, тому ви досягаєте успіхів, часто навіть більш значних, ніж очікували. Багатьом Овнам щастить у тому, що пов'язано з грошима; вірогідні вдалі оборудки і вигідні покупки.

Ви добре ладнаєте з людьми, можете порозумітися навіть з тими, хто зовсім не схожий на вас. День підходить для відвідування семінарів, лекцій, майстер-класів, а також інших заходів, де можна познайомитися з людьми, які розділяють ваші інтереси та захоплення. Вдалий день для експериментів з іміджем, покупки одягу та прикрас.

Телець

Відмінний плідний день, що підходить для втілення у життя будь-яких сміливих задумів. Імовірні успіхи у творчості, у багатьох Тельців з'являються нові ідеї, які представники знаку зможуть незабаром втілити у життя. Можна повернутися до якихось старих планів: складаються сприятливі обставини реалізації.

Чим більше різних занять чекає на вас у цей день, тим вища ймовірність приємних знайомств, які можуть отримати романтичне продовження. Нові відносини розвиватимуться стрімко, і це вам сподобається.

Близнюки

Зірки підтримують вас у всьому, день складається вдало та відкриває великі можливості. Можна братися до масштабних проєктів, серйозних справ. Труднощів і перешкод не виникає, ви швидко йдете до успіху, заражаючи оточуючих своїм ентузіазмом. Сприятливий день для зустрічей із друзями, планування спільного відпочинку та поїздок.

Нагадують про себе старі знайомі, спілкування з ними виявляється дуже приємним. День підходить Близнюкам для того, щоб відновити якісь давні ділові чи романтичні захоплення, але перш за все варто переконатися, що це вам дійсно потрібно.

Рак

Вдалий день для того, щоб визначитися з планами на майбутнє, прийняти важливі рішення, домовитися про спільні дії з людьми, які вже неодноразово допомагали вам. Важливо правильно оцінити свої сили, не давати зобов'язань, які важко виконати.

Деякі Раки схильні братися за дуже складні завдання, хоча краще було б звернутися за допомогою до близьких. Сприятливий день для навчання та дослідницької роботи, а також для того, щоб ділитися досвідом та знаннями, навчати інших.

Лев

День яскравий, цікавий, насичений подіями і незабутній. У Левів буде багато різних справ, і спроби зосередитися на чомусь одному навряд чи увінчаються успіхом. Серйозних помилок ви не припускаєтеся, а дрібні намагаєтеся виправити якнайшвидше, тому й результатів досягаєте непоганих.

Не поспішайте розповідати про свої перемоги, дайте можливість оточуючим самостійно помітити й оцінити ваші досягнення. Друга половина дня підходить для відвідування світських заходів і обіцяє цікаві знайомства.

Діва

Не дуже плідний, але дуже приємний день. Багато представників знаку налаштовані на романтичний лад, хочуть приділити максимум уваги коханій людині, знаходять спосіб порадувати свою «половинку».

Добре складаються у Дів поїздки: вони обіцяють не лише яскраві емоції, а й вдалі збіги, завдяки яким ви зможете вирішити якісь давні проблеми. Варто берегти себе: у другій половині дня можливі нездужання, погіршення самопочуття. З грошима потрібно поводитися обережніше, не виключені втрати та марні витрати.

Терези

Терезам варто бути уважнішими у першій половині дня — це не найкращий час для початку нових справ, навіть якщо вони здаються простими. Може виходити з ладу побутова техніка, не виключені поломки транспортних засобів. Але поступово вплив позитивних тенденцій посилюється. Поліпшується настрій, з'являються нові приводи радості.

У другій половині дня можливі великі грошові надходження, які будуть дуже доречними. На цей час можна планувати покупки, у тому числі великі, а також зустрічі з людьми, відносини з якими вам дуже важливі.

Скорпіон

Можливість показати, на що ви здатні, а також приємно здивувати оточуючих, порадувати людей, які вам дорогі. Скорпіони виявляють рідкісну винахідливість, і там, де б інші розгубилися, знаходять несподіваний і ефективний спосіб досягнення мети. Немає такого завдання, яке ви не зможете вирішити, якщо постараєтеся.

У багатьох представників знака з'являються хороші ідеї щодо кар'єри та розвитку бізнесу. Не поспішайте з їхньою реалізацією: спочатку знайдіть помічників, завдяки їм багато чого стане простіше.

Стрілець

Будьте уважні. День складається непогано, але є небезпека припуститися помилки, через яку реалізація ваших планів опиниться під загрозою. Не варто розраховувати на те, що все вдало складеться само собою. Не можна лінуватися і відкладати справи, чекати надто багато від інших. Налаштуйтеся на активну діяльність і у вас все вийде.

Не поспішайте робити покупки. Вам подобаються оригінальні, навіть екстравагантні речі, але навряд чи вони будуть тішити вас довго. Розваги можуть коштувати Стрільцям дорого, але навряд чи подарують багато позитивних емоцій.

Козоріг

Початок дня — сприятливий час спілкування. Немає такої людини, яку ви в цей час не змогли б привернути до себе і переконати у своїй правоті. Вдається розібратися у почуттях, навіть якщо зовсім недавно вони були суперечливі, і це допомагає зрозуміти оточуючих, знайти підхід до тих, з ким раніше було важко порозумітися.

У другій половині дня з'являться нові справи та турботи, деякі Козороги будуть надто поглинені роздумами про віддалене майбутнє, щоб зрозуміти, що відбувається навколо. Можливі невдалі угоди та покупки.

Водолій

Дуже сприятливий день. Чим би ви не планували зайнятися, досягти потрібних результатів буде неважко. Корисними виявляються знання та навички, які ви отримали раніше. Багато Водоліїв приємно дивують знайомих своєю ерудицією, а також умінням робити складні та незвичайні речі.

Інтерес, який проявляють до вас оточуючі, може набути романтичного характеру, якщо ви цього захочете. Ділове чуття Водоліїв дуже гостре; там, де йдеться про фінанси, представники знака не помиляються. Можливі грошові надходження, цінні подарунки.

Риби

Легко вирішуються багато питань, зокрема важливі та складні. Рибам вдається вчасно отримати потрібну інформацію, зробити з неї правильні висновки. З новими знайомими ви легко знаходите спільну мову, а з друзями не сваритеся, навіть якщо ваші погляди на якісь речі зовсім не збігаються.

Сприятливий день для прогулянок, поїздок, зміни обстановки й активного відпочинку. Не пропустіть можливість урізноманітнити звичний перебіг подій, спробувати щось нове; шкодувати ні про що не доведеться.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом 3 вересня — це день Дерев'яного Щура, або як його часто називають, день Мишки-Сомельє.

Сомельє, як відомо — це той, хто знається на вині та напоях: проводить дегустації, усвідомлює, як виробляється будь-який сорт вина, і з якою їжею його краще вживати.



А хто краще за Мишку, яка зараз «працює» в полях та садах, виконає ці завдання?

Важлива особливість цього дня полягає в тому, що така поведінка особливо помітна серед тих, хто народився у році Щура (Миші), а також у роки Дракона і Мавпи. Якщо у вас є знайомі чи друзі, народжені в цих роках, будьте готові до можливості, що їм може знадобитися ваша підтримка для вирішення серйозних проблем.

«Здивуйте свою другу половинку чимось несподіваним, але зробіть це приємним сюрпризом. Сьогодні особливо важливо бути відповідальними стосовно завдань, які ви отримуєте на роботі. Можливо, вас щось чи хтось спонукає просто проігнорувати їх і виконати все не особливо напружено, вважаючи, що ви вже достатньо професійні. Проте варто прибрати такі думки і виконати свою роботу якісно, оскільки від цього залежить ваша кар'єра», — радять знавці Східної астрології.

А як поводять себе справжні Мишки-Сомельє або Мишки-Всезнайки, добре ілюструють кадри з Мережі.

Ознайомтеся також з гороскопом на вересень для всіх знаків Зодіака. що його склала для «ФАКТІВ» астролог Людмила Булгакова.

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