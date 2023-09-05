Футболіста збірної Панами застрелили просто на вулиці

Захисника панамського «Індепендьєнте» та національної збірної країни Хільберта Ернандеса було вбито внаслідок вуличної стрілянини.

Як повідомляє ВВС, озброєні злочинці під'їхали на таксі в район Барріо-Норте міста Колон та відкрили вогонь. Семеро людей, у тому числі Ернандес, отримали поранення, але в лікарні спортсмен у підсумку помер.

Поліція, яка веде розслідування, поки не висуває жодних версій. Навіть невідомо, чи був саме Хільберто мішенню для вбивць. Ймовірно, Ернандес став жертвою протистояння двох конкуруючих банд, які виборюють контроль над прибутковими маршрутами контрабанди наркотиків.

Додамо, що за свою кар'єру Хільберто Ернандес виступав на батьківщині за «Арабе Юнідо», «Ерреру» та «Індепендьєнте», загалом зігравши понад 100 матчів, перемагав у Клаусурі-2022 та Апертурі-2023. 12 березня нинішнього року центральний захисник дебютував у складі національної збірної в товариському матчі з Гватемалою, а за два тижні зіграв проти чемпіонів світу Аргентини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Австрії Волкана Карамана посеред вулиці застрелив найкращий друг.

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