В другу суботу місяця, 9 вересня, можна скористатися сприятливим моментом та реалізувати свої задуми та ідеї, рекомендують астрологи.

Крім того, сьогодні варто розпочати важливу та серйозну роботу над проектом, який принесе непоганий прибуток. Також не завадить помірні заняття фізичними вправами — це допоможе зміцнити здоров'я та додасть сил, вважають фахівці.

Овен

Будьте обережні та уважні, є ризик припуститися помилок, виправити які буде важко. Особливо складним буде день для спілкування: легко образити оточуючих, випадковим зауваженням зіпсувати стосунки з людьми, які вам дорогі. Утримайтеся від критики на адресу близьких людей.

Перевіряйте будь-яку інформацію, що надходить, не вірте чуткам і пліткам. Перш ніж ухвалити якісь рішення, порадьтеся з людьми, яким довіряєте: можливо, вам розкажуть про те, чого ви раніше не помітили. У Овнів можливі нездужання, у другій половині дня можуть нагадати про себе хронічні захворювання.

Телець

День неоднозначний. Багато чого виходить добре, з'являються ідеї, що стосуються роботи, стає ясно, що потрібно зробити, щоб збільшити доходи, піднятися кар'єрними сходами. Однак вам навряд чи вдасться отримати підтримку, на яку ви розраховували, тому можуть виникнути затримки у справах.

У Тельців добре складаються поїздки, у дорозі можливі приємні знайомства, зустрічі з людьми, з якими буде приємно мати справу. Друга половина дня радує грошовими надходженнями та вдалими покупками. Буде можливість провести час з людиною, яка вам особливо дорога.

Близнюки

Якщо труднощів не виникне, ви самі їх створите: без проблем, хоча б незначних, цей день не обійдеться. Можливі розбіжності на роботі. Ви дуже чутливі до критики, ображаєтеся на будь-які зауваження, іноді сваритеся з оточуючими через дрібниці. На щастя, почуття гумору допомагає швидко відновити стосунки.

Імовірні фінансові надходження. Деякі Близнюки отримають гроші, необхідні для реалізації їхніх бізнес-ідей. Друга половина дня підходить для покупки. Можна купувати незвичайні, навіть екстравагантні речі, вони довго будуть вам подобатися.

Рак

Перша половина дня буде досить складною, особливо для тих, хто в цей час вирушить на ділові зустрічі або обговорюватиме важливі питання. Важко виявляється порозумітися навіть з тими, кого ви добре знаєте. В надії зберегти добрі стосунки багато Раків підуть на поступки, про які пізніше пошкодують.

Друга половина дня радує приємними звістками та новими можливостями. З'являються певні плани на майбутнє, стає ясно, що і як слід робити далі. Ви правильно оцінюєте свої сили і не маєте хибних надій.

Лев

Прекрасний плідний день, що дозволяє багато чого досягти. Ви наполегливі, не боїтеся труднощів і саме тому домагаєтеся свого там, де інші зазнали б невдачі. Можливі цікаві ділові пропозиції, деякі Леви зможуть змінити роботу, обійняти вищу посаду.

Буде можливість навести лад у сімейних справах, допомогти коханій людині, яка опинилась у складній ситуації. У другій половині дня можливі розбіжності з близькими, буде важко домовитися про загальні плани, але знайти компроміс все ж таки вдасться.

Діва

День складеться вдало, якщо ви з самого ранку налаштуєтеся на серйозний лад і не марнуватимете час марно. Чим раніше ви приступите до справ, зосередитеся на вирішенні важливих питань, тим краще. Можливі дрібні розбіжності із колегами; стежте за тим, щоб такі сварки не перетворювалися на серйозні конфлікти.

Вдалий день для того, щоб навчитися чогось корисного, запозичити корисний досвід. У Дів буде шанс взятися за роботу над новим проєктом, який принесе вам не лише прибуток, а й повагу оточуючих.

Терези

Вдалий сприятливий день, буде можливість зробити багато корисного і для себе, і для оточуючих. Можливі приємні сюрпризи на роботі, новини, яким ви будете дуже раді. Багато Терезів зможуть знайти несподіване застосування своїм талантам.

Сприятливий день для занять спортом, активного відпочинку та поїздок, що обіцяють нові враження. Імовірні знайомства, які започаткують дружні чи романтичні стосунки — тут все залежатиме від вашого бажання. Наприкінці дня вдасться знайти відповіді на питання, які турбували вас та ваших близьких останнім часом.

Скорпіон

Намагайтеся не турбуватися через дрібниці. День у Скорпіонів складатиметься не зовсім так, як хотілося б, але вважати його безнадійно поганим все ж таки не варто. Відкриваються нові можливості, ваше завдання — скористатися ними, не прогаяти свій шанс досягти успіху.

Ділові відносини можуть складатися більш напружено, ніж раніше, але гострих конфліктів все ж таки вдасться уникнути, а спільна плідна робота згладить багато гострих кутів. Можливість зробити вдалі покупки, порадувати себе якимись незвичайними розвагами. Позитивні емоції дуже важливі.

Стрілець

Перша половина дня вдала. За кілька годин ви зможете досягти відмінних результатів, якщо проявите наполегливість, будете готові відстоювати свої інтереси. Робочі конфлікти можуть виникати частіше, ніж звичайно, але ви незмінно виходитимете з них переможцем. Потрібна обережність у фінансових справах, слід утриматися від будь-яких сумнівних угод.

У другій половині дня у деяких Стрільців погіршиться самопочуття. Бажано на якийсь час відмовитися від героїчних подвигів, відпочити та відновити сили. Намагайтеся не порушувати традицій і загальноприйнятих правил, відмовтеся від будь-яких зухвалих вчинків.

Козерог

Легкий день. З'являються чудові ідеї, які можна негайно втілити у життя. Можливі важливі відкриття, деякі Козероги отримають цінну інформацію і завдяки їй зможуть уникнути помилок та втрат. Імовірні цікаві знайомства, можливий початок довгострокової плідної співпраці.

Корисне спілкування з членами сім'ї, буде можливість вирішити багато проблем, через які раніше виникали конфлікти. Не бійтеся відкрито говорити про свої почуття та бажання. Близькі вас зрозуміють та підтримають.

Водолій

Буде можливість взятися за якусь масштабну та цікаву справу. Знайдуться нові союзники та помічники, завдяки яким ви швидко досягнете успіху. Об'єднуючи людей, чиї інтереси та прагнення схожі, ви отримуєте масу задоволення. Багато Водоліїв зможуть непогано заробити, займаючись комерційною діяльністю.

Імовірні фінансові надходження. Ви вирішите фінансові питання, визначитеся з тим, як правильно розпорядитися наявними коштами. Сприятливий день для спілкування з дітьми та людьми молодшого віку — ваш настрій покращується на очах.

Риби

Непростий день. Особливо напруженою буде перша його половина: у цей час легко припуститися помилок, щось випустити з уваги. Не всі рішення, що лежать на поверхні, є правильними. Перш ніж зробити щось нове, варто подумати двічі. Можливі незаплановані ділові зустрічі, контакти із представниками державних організацій. Тут важливо зберігати спокій пам'ятати про свої цілі та пріоритети.

Добре складаються поїздки, навіть ті, в які ви вирушаєте несподівано і всупереч своїй волі. Представники протилежної статі порадують Риб знаками уваги, а близькі люди — приємними сюрпризами.

Також всім знакам Зодіаку варто взяти до уваги, що за Східним гороскопом 9 вересня — день Металевого Коня, якого в Азії часто називають Конем-Ржуном.

Вважається, що люди, яка народилася в цей день — природжені «Ржуни», тобто, любить висміювати недоліки в роботі, організації навчання та інших процесів.

Така людина завжди має бажання отримувати нові враження та досвід без перешкод.

Ритми Коня доступні не для всіх. Для одних це означає почути буквально дорожні звуки, для інших — енергію подорожі разом з Конем.

«Сьогодні у вашій роботі вас часто відволікатимуть зовнішні чинники. Не дозволяйте їм впливати на вас. Зосередьтеся на звичній рутині, і це призведе до результатів», — радять знавці східної астрології.

Характер людей, які народилися в день Коня, яскраво ілюструють короткі відео з Мережі.

Вони доводять, що Коням дійсно притаманне відмінне почуття гумору.

Поради астрологів всім знакам зодіаку на вихідні дні, 9 та 10 вересня, читайте на нашому сайті.

Фото з мережі

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