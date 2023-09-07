В перший четвер вересня зірки обіцяють представникам багатьох знаків зодіаку гарні можливості у завершенні справ, які були розпочаті раніше, впевнені астрологи.



Також сьогодні можливі романтичні захоплення, які за бажання, можуть перерости на щось більше. Крім того, сьогодні не варто відмовлятися від поїздок — вони можуть принести масу задоволення та гарний настрій, вважають фахівці.

Овен

Ви самі зробите цей день яскравим, цікавим та насиченим. Бажання зайнятися чимось новим змушує вас експериментувати, стимулює фантазію. Деякі Овни виявлять у себе таланти, про які раніше не здогадувалися, інші знайдуть застосування старих знань та навичок.

За будь-яку роботу, навіть складну і нудну, ви беретеся з ентузіазмом, і це допомагає досягти успіху. Можна виявляти ініціативу у всіх сферах життя, відкрито виявляти свої почуття, голосно заявляти про бажання, очікування та наміри. Не бійтеся привертати до себе увагу зараз це корисно.



Телець

Налаштуйтеся на філософський лад і намагайтеся до всього, що відбувається довкола, ставитися спокійно. Не дозволяйте втягувати себе в суперечки та сварки, які вас не торкаються; не виступайте в ролі миротворця, якщо цього не хочете. Охочих використати вас у своїх інтересах сьогодні буде особливо багато; не піддавайтеся на їхні умовляння.

Діючи послідовно, здійснюючи один обдуманий крок за іншим, Тельцям можна досягти успіхів у роботі. Не допускайте хаосу і плутанини, дійте відповідно до свого плану. Наполегливість і твердість допоможуть вам здобути гору над обставинами.

Близнюки

Серйозних причин для хвилювань та тривог немає, можна спокійно рухатися до мети. Не поспішайте, навіть якщо навколишні підганятимуть вас; у вас достатньо часу для того, щоб ухвалити зважені рішення. Добре братися за нові справи та проєкти: завдяки їм ви отримаєте важливий досвід і матимете корисні зв'язки.

День підходить Близнюкам для спілкування з друзями та родичами, обговорення спільних планів та справ. Друга половина дня обіцяє цінні подарунки та приємні романтичні сюрпризи, а також короткі поїздки, які подарують безліч позитивних емоцій.

Рак

Ранок буде вдалим; саме цей час найкраще підходить для серйозних справ та важливих зустрічей. Можливі цікаві ділові пропозиції. Приймати чи відкидати їх потрібно без довгих роздумів, тут будь-які затримки можуть зашкодити вам. У другій половині дня можливі дрібні непорозуміння, збої в роботі техніки, можуть ламатися транспортні засоби. Все це не створить серйозних проблем, але дратуватиме Раків.

Непросто складаються стосунки з оточенням, часом навіть із близькими важко порозумітися. Ви прикладаєте багато зусиль, щоб уникнути відкритого конфлікту, але гармонія не відновиться, доки проблеми, які турбують і вас, та оточення, не будуть вирішені.



Лев

Неоднозначний день. Ви намагаєтеся впоратися з кількома справами одночасно, хоча краще було б зосередитись на чомусь одному. Деякі Леви надто стурбовані тим, що думає про них оточення, і це заважає представникам знака вибрати правильну лінію поведінки. На роботі можлива хвора конкуренція, ваші конкуренти можуть вдаватися до інтриг і маніпуляцій.

Будьте обережнішими з грошима, день не підходить для серйозних придбань, укладання великих угод. Можливі фінансові втрати, часто вони стають результатом ваших помилок у розрахунках.

Діва

День складається добре. Труднощі не виключені, але ви досягнете свого, якщо докладете зусиль. Можна звертатися за допомогою до перевірених друзів та союзників, вони не підведуть. Плідно відбуваються ділові переговори, є шанс знайти ділових партнерів, з якими вас зв'яжуть довгі та взаємовигідні стосунки.

У Дів не виключений початок службових романів; розвиток таких відносин залежатиме переважно від вашого бажання. Друга половина дня — чудовий час для неформального спілкування, зустрічей із друзями, цікавих поїздок у веселій компанії.



Терези

Вдалий день. Зірки обіцяють Терезам прогрес у справах, успіх як у звичних, так і в нових сферах. Навколишні помітять, нарешті, ваші таланти та здібності, про які раніше не здогадувалися; стане можливим стрімке кар'єрне зростання. День підходить для навчання, ви швидко засвоюєте будь-яку інформацію, яка може стати вам у пригоді.

Буде можливість допомогти людям, які опинилися у скрутному становищі; ви будете раді можливості зробити щось корисне. У другій половині дня варто знизити активність, відпочити та відновити сили.



Скорпіон

Чудовий плідний день, можливі значні успіхи у роботі. Ви не тільки самі чудово справляєтеся з вирішенням професійних завдань, але й допомагаєте іншим. Буде можливість завоювати повагу та довіру впливових осіб, які незабаром зроблять вам якісь цікаві пропозиції.

День підходить Скорпіонам для творчих експериментів, пошуку нових способів самовираження. Не бійтеся привертати до себе увагу: чим більше людей помітять, яка ви яскрава і неординарна людина, тим краще. Нові знайомства можуть одержати романтичне продовження.

Стрілець

Напружений день. Події складаються не зовсім так, як ви припускали, доводиться змінювати плани на ходу, багатьох це змушує нервувати. Важко прийняти виважені рішення, вибрати правильну лінію поведінки. Прислухайтеся до порад людей, яким довіряєте — це дозволить уникнути помилок.

Стрільцям бажано відкласти довгі поїздки: вони виявляться втомливими, не виправдають очікувань. У спілкуванні важлива перебірливість. Намагайтеся триматися далі від тих, хто намагається нав'язати вам своє суспільство (а таких людей буде чимало).

Козоріг

Труднощі можуть виникнути, але налякати вас не зможуть. Ви йдете до мети рішуче й твердо, не відмовляєтесь від задуманого, хоч би що відбувалося. Успіх прийде, хоч і трохи пізніше, ніж очікували. Можливе отримання нагороди за якусь раніше виконану роботу.

Багато Козорогів отримають у цей день корисну інформацію та зможуть правильно розпорядитися нею, вирішивши цим відразу кілька своїх проблем. Вміння швидко орієнтуватися в ситуації і робити правильні висновки, навіть маючи мінімум інформації, буде дуже доречним.



Водолій

День починається дуже вдало. Постарайтеся використовувати першу його половину максимально ефективно — ви, безсумнівно, багато чого досягнете. Важливі зустрічі та переговори краще провести до обіду, та й із сімейними проблемами варто розібратися якнайшвидше.

Пізніше у Водоліїв з'являться серйозні завдання, на яких доведеться зосередитись, відкинувши всі сторонні думки. Чим ближче вечір, тим більше стає хаосу і плутанини, а також питань, на які ніяк не вдається знайти відповіді. Можливі проблеми у навчанні.



Риби

День приємний, але украй неплідний. Важко змусити себе зайнятися хоч чимось корисним. На щастя деякі справи можна відкласти. Ви добре ладнаєте з оточенням, легко завойовуєте його симпатії; навряд чи хтось відповість відмовою на ваші прохання.

Але все ж таки добротою знайомих краще не зловживати — пам'ятайте, що пізніше від вас вимагатимуть відповідних послуг. У Риб можливі помилки у розрахунках, невдалі покупки та інвестиції. Там, де справа стосується грошей та цінного майна, інтуїція вас підводить, тож вирішувати важливі питання не варто.



Також варто нагадати, що за Східним гороскопом, 7 вересня — це день Стильного або Земляного Дракона.

Дракон — це особлива особистість, відома своєю працьовитістю і завжди готова допомогти іншим. Крім того, люди, які народилися цього дня, завжди слідкують за модою, особливо за трендами у зачісках та вбранні, і намагаються постійно мати сучасний вигляд.

Тому вони часто вибирають професію стиліста міжнародного рівня, модного перукаря або журналіста популярного видання. Також вони щедро діляться своїми знаннями з оточенням, чим викликають захват у дівчат та жінок.

«Будьте толерантними і лагідними зі своєю коханою половинкою», — радять знавці Східної астрології.

Про те, як поводяться у різних ситуаціях Дракони, показує добрий мультик.

А гороскоп на поточний тиждень приводить астролог, який народився у рік Кролика.

Про те, кому зі знаків зодіаку чекати на фінансові надходження цього тижня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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