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Обіцяв любити більше за своїх котиків: Олексій Суровцев зіграв весілля зі своєю колишньою дружиною

10:21 11 вересня 2023
Олексій Суровцев

Актор Олексій Суровцев, зірка серіалу «Слід» знову одружився. Він зіграв весілля зі своєю колишньою дружиною Ксенією — десятиразовою чемпіонкою України з еротичного шоу.

Святкували просто неба у заміському комплексі відпочинку. Ксенія обрала вишукану класичну білу сукню з відкритими плечима. Олексій не зрадив свій образ брутального мачо: до білої сорочки та класичного жакета одягнув рвані джинси.

Під аркою з білих квітів Олексій та Ксенія знову дали обітниці. До речі, актор пообіцяв любити дружину більше за своїх котиків. На початку повномасштабного вторгнення Суровцев рятував покинутих тварин, а нещодавно відкрив готель для пухнастиків в Ірпені.
Урочиста церемонія відбулася на свіжому повітрі під відкритим небом.

Локацію закохані прикрасили аркою з білих квітів, столи також прикрашали квіткові композиції. Ксенія для свого весілля обрала вишукану ніжну сукню з відкритими плечима, а Олексій одягнув чорний костюм та білу сорочку.

Нагадаємо, що Ксенія та Олексій Суровцеви раніше були у шлюбі протягом 12 років. Після розлучення актор зустрічався з призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодибілдингу Анною Скворцовою, з якою розійшовся 2021 року.

Незабаром Суровцев повідомив, що вони з Ксенією знову разом. Пропозицію руки та серця Олексій зробив Ксенії у дворі будинку в Ірпені, де вони мешкають.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що учасник другого сезону шоу «Холостячка», головною героїнею якого була Злата Огнєвіч, психолог Роман Свечкоренко одружився на блогерці Валерії.

Фото: instagram.com/surovtseva.ksss

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