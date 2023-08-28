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Шоу-бізнес

Зі Златою Огнєвіч не склалося: учасник «Холостячки» зіграв весілля

10:48 28 серпня 2023
Роман Свечкоренко

Учасник другого сезону шоу «Холостячка», головною героїнею якого була Злата Огнєвіч, психолог Роман Свечкоренко одружився на блогерці Валерії. Весілля зіграли в Радомишлі. Святкували просто неба, серед мальовничого саду у невеликому колі рідних та друзів. Зону святкування прикрасили в білих та зелених кольорах, оздобили квітами.

Наречена красувалася в білій вишуканій сукні, розшитій квітами та травами. Такі ж мотиви відслідковувалися також у весільному букеті — білі квіти та трави.

Серед гостей було чимало блогерів та зірок шоубізнесу. Зокрема Володимир Остапчук з дружиною Катериною, продюсер та ресторатор Євген Таллер, блогерка Ксенія Манекен, учасник «Холостячки-2» Максим Тарапата, ведучий Богдан Буше та багато відомих друзів пари.

Нагадаємо, на шоу «Холостячка» Роман був одним із фаворитів Злати Огнєвіч. Проте вона обрала Андрія Задворного, з яким не склалися стосунки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що колишній учасник «Холостячки» Андрій Хветкевич зіграв весілля зі свом хлопцем у Мексиці. Злата однією з перших привітала його з одруженням та відгуляла на пишному весіллі.

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