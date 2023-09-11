Зірка збірної Франції та «Ювентуса» попався на допінгу та ризикує завершити кар'єру

Зірковий футболіст італійського «Ювентуса» та збірної Франції Поль Погба, чий будинок пограбували під час матчу Ліги чемпіонів, вкотре зіткнувся із серйозними проблемами.

30-річний півзахисник здав позитивний допінг-тест на тестостерон, який було у нього взято наприкінці серпня після матчу стартового туру серії А проти «Удинезе». Цікаво, що Погба провів усю гру на лаві запасних, але на перевірку вибрали саме його.

Тепер чемпіон світу у складі збірної Франції має кілька днів, щоб запросити відкриття проби «Б». Якщо вона підтвердить наявність забороненого препарату в організмі Поля, то йому загрожує дискваліфікація від 2 до 4 років, якщо буде доведено навмисне вживання допінгу. У такому разі Погба цілком може подумати про завершення ігрової кар'єри.

Зазначимо, що Погба всю кар'єру провів у двох клубах — англійському «Манчестер Юнайтед» та італійському «Ювентусі». Вдруге до Туріну француз перейшов улітку 2022 року в якості вільного агента, зігравши минулого сезону лише 10 матчів у всіх турнірах. У складі національної збірної на рахунку півзахисника 91 матч та 11 голів у період з 2013-го по 2022-й.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон-рекордсмен зі стрибків із жердиною Тьягу Браз попався на допінгу.

40

Читайте нас у Facebook та Instagram