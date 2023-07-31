Олімпійський чемпіон-рекордсмен попався на допінгу

Володар «золота» Ріо-2016 зі стрибків із жердиною бразилець Тьягу Браз зіштовхнувся із серйозними проблемами.

29-річний титулований спортсмен активно готувався до старту на чемпіонаті світу, який пройде з 19 по 27 серпня у Будапешті, але здав позитивний тест на допінг — у його аналізах знайшли заборонений препарат остарін, що впливає на скелетно-м'язову тканину та рівень тестостерону.

Більше жодних деталей про порушення з боку Браза не повідомляється. Якщо позитивний допінг-тест підтвердиться, бразильцю загрожує дискваліфікація на чотири роки. А поки ведеться розслідування, про участь на світовій першості Тьягу доведеться забути.

Зазначимо, що окрім сенсаційного олімпійського «золота» на домашніх іграх у Ріо у 2016-му, Браз також став бронзовим призером у Токіо-2020, а на ЧС-2022 у закритому приміщенні, що проходив у Белграді, став віцечемпіоном світу. Також Тьягу є чинним володарем олімпійського рекорду — його результат (6,03 м), який приніс йому найвищу нагороду в кар'єрі, поки що залишається непереможеним.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська чемпіонка світу та Європи Аліна Марущак попалася на допінгу.

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