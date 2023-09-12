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Завкафедри нефрології Національного медуніверситету з 2019 року має громадянство росії, — нардеп

20:41 12 вересня 2023
російський паспорт
В Україні виявили ще одного чиновника із російським паспортом. Ним виявився Іванов Дмитро Дмитрович, який очолює кафедру нефрології Національного медичного університету ім. Богомольця, а також клінічну базу кафедри у центральній поліклініці Міністерства внутрішніх справ. Завкафедрою нефрології Іванов має громадянство росії за програмою «прісоєдіненія соотєчєствєнніков». Нардеп Михайло Радуцький передав СБУ отриману інформацію та попросив перевірити посадову особу. У зверненні до СБУ він пише, що одержав офіційні витяги з російських паспортних баз від анонімних відправників.
Як стало відомо, відповідні документи з офіційних російських паспортних баз були оприлюднені в WhatsApp спільноті «HIMARS», що призвело до суперечки між нардепом Радуцьким та спільнотою.
Як свідчать документи з офіційної бази рф «Російський паспорт», Дмитро Іванов у 2019 році за програмою «прісоєдіненія соотєчєствєнніков» отримав громадянство рф, на підставі чого йому у квітні того ж року був виданий внутрішній паспорт рф міграційним відділом Московського відділку поліції УМВС росії в місті Твері. Через три місяці Дмитро Іванов отримав російський закордонний паспорт. Также у Твері з 2019 року по 2021 Дмитро Іванов мав постійну реєстрацію, а з вересня 2021 року змінив її на підмосковне місто Одинцово. Як законослухняний російський громадянин має ідентифікаційний номер платника податків в рф
В Україні Іванов відомий як заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, лікар центральної поліклініки МВС, завідувач кафедри нефрології та екстракорпоральних технологій Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

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