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Носоріг-вбивця: в австрійському зоопарку розлючена тварина атакувала двох служителів

21:15 13 вересня 2023
носоріг

Догляд у зоопарках за тваринами, особливо великими видами чи хижаками, завжди пов'язаний з ризиком і іноді закінчується трагічно. У зоопарку австрійського міста Зальцбург носоріг напав на двох доглядачів, коли вони виконували «рутинну роботу» у вольєрі. Жінка загинула, чоловік отримав тяжкі поранення та перебуває у лікарні.

«Ми точно не знаємо, як це сталося», — сказала журналістам директор зоопарку Сабіна Гребнер. Вона наголосила, що співробітниця була «дуже досвідченою та спеціалізувалася на носорогах». Вона щодня робила обходи, під час яких носорогів годувала та обробляла їх репелентами від комах.

У заяві поліції Зальцбурга йдеться: «Жінка померла від отриманих травм на місці події».

Зоопарк було закрито до кінця дня.

Як пише німецька газета Bild, нещодавно у пари носорогів у Зальцбурзі народилося дитинча. Можливо, агресія дорослої тварини була викликана прагненням захистити потомство.

Нагадаємо, раніше в Одеському біопарку любитель селфі проникнув у вольєр зі левами і дивом не постраждав. А в Узбекистані жінка скинула трирічну дочку у вольєр до ведмедя, причому поведінка звіра всіх здивувала.

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