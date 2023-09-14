Колекція автомобілів вартістю 100 млн доларів: названо власника

Багато зірок відомі пристрастю до дорогих і незвичайних авто. Але найдорожчою приватною колекцією автомобілів у світі володіє, як з'ясувалося, культовий американський комік Джеррі Сайнфелд. Йому вдалося зібрати понад 150 авто загальною вартістю щонайменше 100 мільйонів доларів.

Колекція авто Джеррі Сайнфелда

Однією з перлин його колекції є Porsche 911 1964 року випуску. Цей автомобільний шедевр оцінюється сьогодні експертами в 1,8 мільйона доларів. Джеррі придбав машину за 400 тисяч доларів і ще 200 тисяч доларів заплатив за відновлення Porsche.

Porsche 911 1964 року випуску

Однак найдорожчим авто в його колекції є Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1955 року випуску. Орієнтовна ціна цього красеня на аукціоні становить 6,82 мільйона доларів! У автомобіля Сайнфелда елегантний білий кузов, доповнений коричнево-бежевим салоном і білими ковпаками на колесах.

Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1955 року випуску

Джеррі довелося купити будинок у Нью-Йорку тільки для своєї колекції. Сам він там не живе.

Виникає резонне запитання, звідки у колишнього артиста стенд-апу такі гроші?

Джеррі, якому зараз 69 років, залишив незабутній слід у світі комедії та заробив статки, які продовжують зростати і сьогодні.

Його стенд-ап кар'єра була настільки успішною, що телеканал NBC ризикнув зняти телесеріал. Ситком виходив в ефір з 1989 року по 1998 рік включно. У 2002 році «Сайнфелд» очолив список 50 найкращих телесеріалів в історії.

У першому сезоні шоу Джеррі заробляв скромні 20 тисяч доларів за епізод. Він відчайдушно торгувався з керівництвом NBC після кожного сезону, і йому піднімали гонорари. Під час зйомок 7-го і 8-го сезонів, Сайнфелду платили вже по 500 тисяч доларів за епізод. І це зробило його найбільш високооплачуваним актором на телебаченні на той час. Однак комік не зупинявся. У 9-му та останньому 10-му сезоні він отримував історичний гонорар — 1 мільйон доларів за епізод.

Сайнфелд приголомшив NBC у травні 1998 року, повідомивши, що продовження не буде. Телеканал запропонував йому 5 мільйонів доларів за епізод, але Джеррі відмовився. Він вирішив піти на піку популярності.

У нову для світу розваг епоху, коли балом правлять стримінгові компанії, серіал «Сайнфелд» став предметом відчайдушного торгу. Спочатку 2015 року компанія Hulu придбала права на ситком, заплативши кругленьку суму в 160 мільйонів доларів за п'ятирічну угоду.

Netflix перекупила права на потокову трансляцію цього шоу за 500 мільйонів доларів! Значна частина цієї суми пішла безпосередньо Сайнфелду.

Та що там говорити — Netflix виклала потім ще 20 мільйонів доларів на спеціальний випуск «Сайнфелда» під назвою «23 години на вбивство» у 2017 році. А потім послідувала зовсім революційна угода на 100 мільйонів доларів, яка включала права на потокову передачу шоу, новий сезон і два спеціальні випуски.

За даними сайту Celebrity Net Worth, статки Джеррі Сейнфелда оцінюють у 950 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що режисер «Гоббіта» і «Володаря перснів» очолив список найбільш високооплачуваних зірок шоу-бізнесу.

На фото в заголовку Джеррі Сайнфелд

138

Читайте нас у Facebook та Instagram