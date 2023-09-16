Добігає завершення тиждень, на який астрологи давали поради усім представникам зодіакального кола. Незважаючи на те, що сьогодні субота, 16 вересня називають днем, який може дати потужний поштовх для втілення професійних планів. Втім, досягнути мети зможуть лише ті, хто діє за чітким планом і розуміє, якою є кінцева мета. Людям, які ще не мають таких планів, варто зачекати з їхнім втіленням планів у життя — їм слід ще попрацювати над стратегією та тактикою. Сьогодні зірки радять менше спілкуватимся з рідними та близькими — є ймовірність суперечок та серьйозних конфліктів.

Овен

Насичений, цікавий та відповідальний день. Багатьом представникам знака доведеться ухвалити рішення, від яких залежатиме розвиток подій протягом найближчих кількох місяців. Важливо не поспішати; у вас є час все обміркувати, зважити «за» та «проти», порадитися з однодумцями та старими друзями, інформує Ukr.Media.

Овнам дуже важливо зберігати холоднокровність. Занадто гостра реакція на те, що відбувається навколо, може обернутися неприємностями, а в деяких випадках і призвести до погіршення самопочуття. Бажано утриматися від будь-яких надмірностей.

Телець

Спокійний день, який добре підходить для роботи, особливо складної та важливої, що вимагає акуратності та уваги до деталей. Ви зможете зробити багато і не припуститеся помилок, які завадили б вчасно досягти результату.

Буде можливість зміцнити ділові та особисті відносини, завести зв'язки, які незабаром стануть у нагоді. Ви часто опиняєтеся в центрі уваги, часом того не бажаючи, і незмінно витягуєте з цього користь.

Близнюки

Наберіться терпіння: у цей день будь-які справи займають більше часу, ніж зазвичай, а події розгортаються значно повільніше, ніж вам хотілося б. Намагайтеся триматися подалі від людей, відомих своєю пристрастю до чуток і пліток, поширення неперевіреної інформації.

У Близнюків можливі проблеми у спілкуванні, навіть із найближчими людьми буває нелегко порозумітися. Ваші найневинніші висловлювання можуть бути витлумачені неправильно, а жартівливі зауваження видадуться образливими. Небажані поїздки, особливо у другій половині дня.

Рак

Перша половина дня є сприятливою. Цей час чудово підходить для спілкування, зустрічей зі старими та новими знайомими, обговорення ділових та особистих питань. Є шанс досягти успіху у справі, якій ви віддали чимало сил останнім часом.

Не втрачайте час даремно: вплив позитивних тенденцій знижуватиметься, і чим далі, тим важче буде довести розпочате до кінця. У другій половині дня у Раків можливі невдалі покупки, фінансові втрати. Якщо в цей час ви знаходитися у дорозі, не чекайте від поїздки забагато чого.

Лев

Сприятливий день, повний цікавих подій. Ви частіше, ніж звичайно, опиняєтеся в центрі уваги і отримуєте від цього масу задоволення. У деяких з'являться нові ділові партнери та союзники, інші обзаведуться мудрими друзями, які розуміють, треті зможуть заручитися підтримкою впливових осіб.

Романтичні стосунки, що починаються цього дня, будуть складатися легко та гармонійно; їх розвиток багато в чому залежатиме від вашого бажання. У закоханих Левів буде можливість зробити своїй половинці приємний сюрприз.

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Діва

Будьте обережні. Цього непростого дня всі вчинки Дів мають бути добре обдуманими, а рішення — зваженими. Не бажано вирішувати фінансові питання, укладати угоди: будь-яка активність у цій сфері може призвести до втрат. Можливі конфлікти з керівництвом та діловими партнерами; варто піти на поступки, щоб зберегти хоча б видимість миру.

Постарайтеся уникнути суперечок із близькими. Навіть якщо їхня точка зору відрізняється від вашої, це не привід ображатися і шумно з'ясовувати стосунки. До обговорення важливих питань варто повернутись пізніше.

Терези

Сприятливий день для зустрічей із друзями, спілкування з близькими, зміцнення сімейних стосунків. У Терезів буде можливість порадувати людей, які вам дорогі, допомогти їм у вирішенні якихось актуальних проблем.

Успіхи в роботі навряд чи будуть значними, але в цілому ви задоволені тим, як йдуть справи. Не квапте події, спокійно чекайте їх розвитку — все складеться найкращим для вас чином. Можливі грошові надходження, а також ділові пропозиції, прийнявши які ви зможете непогано заробити.

Скорпіон

Яскравий, цікавий день, що запам'ятовується. З'являються нові ідеї, цікаві справи та завдання. Буде можливість проявити себе, знайти застосування своїм талантам і здібностям, а заразом познайомитися з людьми, які гідно оцінять їх. День підходить для відвідування конференцій та семінарів, а також розважальних світських заходів; у будь-якому випадку корисно бути на видноті.

У Скорпіонів можливі грошові надходження; вони навряд чи будуть великими, але, напевно, виявляться своєчасними. У другій половині дня можна робити незаплановані покупки, вони виявляться вдалими.

Стрілець

Не поспішайте. Цього дня Стрільцям можна досягти непоганих результатів, але для цього потрібно діяти обережно, спокійно обмірковуючи кожен крок. Імовірні незаплановані зустрічі, цікаві знайомства; буде можливість ненав'язливо нагадати про себе людям, за якими ви давно сумували.

Намагайтеся уникати суперництва, конкурентної боротьби, а також будь-яких ситуацій, що вимагають демонстрації вашої переваги над оточуючими. У другій половині дня будьте особливо уважні під час роботи зі складними інструментами, дотримуйтесь всіх правил техніки безпеки.

Козоріг

Козорогам доведеться більше займатися чужими справами, ніж своїми власними, але це вас не засмутить. Багато Козорогів будуть дуже раді можливості допомогти людям, які їм дорогі, вирішити проблеми близьких. Тут важливо не забувати про тактовність і почуття міри; іноді ваша увага і турбота можуть бути нав'язливими, це не піде на користь відносинам.

Потрібна обережність у фінансових справах: ви схильні переоцінювати свої можливості, робити ризиковані інвестиції. Можливі значні грошові надходження, трохи згодом стане ясно, як краще розпорядитися отриманою сумою.

Водолій

Сприятливий день для спілкування. Багато Водоліїв досягають успіхів завдяки своїй чарівності, вмінню подобатися людям, справляти сприятливе враження. Варто побачитись із давніми діловими партнерами: не виключено, що вони зроблять вам цікаві пропозиції. Можна підписувати важливі документи, договори співробітництва.

День добре підходить для поїздок як ділових, так і розважальних. Зміна ситуації йде на користь, нові враження надихають. Не виключені романтичні знайомства у дорозі.

Риби

Цей день чудово підходить для відпочинку. Можна займатися приємними невтомними справами, але ні за що серйозне краще не братися. Не варто обговорювати важливі питання, особливо в розмовах з енергійними та невтомними людьми: будь-які ваші слова можуть надихнути їх на рішучі дії, час для яких зараз аж ніяк не найкращий.

Рибам варто бути обережнішими з грошима: можливі фінансові втрати, покупки навряд чи будуть вдалими. Слідкуйте за цінними речами та документами, вони можуть загубитися. Поїздки забирають більше часу, ніж можна було припустити, і не дають потрібних результатів.

Раніше відома астрологиня Марина Скаді розповіла, на які знаки зодіаку чекають успіх та прибутки на місяці, що зростає, — з 16 до 28 вересня.

Фото Pixabay

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