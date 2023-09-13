Щасливчики осені: відомий астролог назвав три знаки зодіаку, на яких скоро чекає удача

Восени 2023 року три знака Зодіаку знайдуть велике щастя, їх буде супроводжувати удача в справах і починаннях, на них чекає успіх, впевнені знавці зоряного неба.



А один з експертів, відомий астролог Влад Росс розповів виданню «Главред», як виглядає рейтинг щасливчиків.

1 місце — Терези

Головним щасливчиком осені 2023 року стануть Терези. Це пов'язано з тим, що Венера буде перебувати в цьому знаку зодіаку, причому вона буде набирати швидкість.

На Терези чекає щастя в любові і фінансове благополуччя. Також цієї осені вони можуть знайти хорошу роботу.

2 місце — Близнюки

Осінь 2023-го потішить також і Близнюків. Їм пощастить у грі — вони виграють у результаті своїх фінансових і життєвих ставок. Також Близнюки будуть щасливі цієї осені завдяки тому, що складеться дуже хороша для них ситуація в шлюбі, партнерських взаєминах, еротичних зв'язках і коханні.

3 місце — Водолій

Велика удача восени 2023-го чекає на Водоліїв. Особливо це проявиться в далеких подорожах, при отриманні вищої освіти, веденні політики, просуванні концептуальних завдань, а також розширенні світогляду. На Водолія у вересні-листопаді чекає дуже бурхлива діяльність, особливо в політиці. Водолію принесе успіх усе те, що пов'язано з іноземцями, також вдалою буде еміграція. Але все це буде станеться в другій половині осені, з середини жовтня.

Нагадаємо, що не деякі знаки Зодіаку чекає вдача вже до кінця тижня, що завершиться у неділю, 17 вересня. Таких знаків всього три.

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