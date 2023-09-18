Держава може втратити 1,4 млрд грн через дії директора «Турбоатому» Суботіна: думка експерта

Підприємство «Українські енергетичні машини» (раніше — «Турбоатом»), мажоритарний пакет акцій якого належить державі, фактично втратило 1,4 млрд грн на рахунках виведеного з ринку Мегабанку. Мажоритарний пакет акцій цього банку належав Віктору Суботіну, який також є гендиректором «Українських енергетичних машин». Про це йдеться в інтерв'ю директора Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Світлани Рекрут для Forbes Ukraine.

За її словами, підприємство «Українські енергетичні машини» перебуває у дев'ятій черзі кредиторів як юридична особа, пов'язана з банком.

У свою чергу керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородній нагадав, що «Турбоатом» — це один із провідних світових виробників та постачальників турбін, обладнання для енергетичної промисловості.

«Минулий рік компанія завершила з мінімальним чистим прибутком у 300 тис. грн. За даними ЗМІ, „Турбоатом“ (нині — „Українські енергетичні машини“) пов'язаний із збанкрутілим „Мегабанком“ саме через Суботіна. Чому я взагалі згадав про всіма забутий „Мегабанк“? Ще в червні 2022 року, до початку війни, фінансову установу вважали неплатоспроможною. Хоча мажоритарна частка акцій компанії належить державі, але поважні інформаційні видання повідомляють, що підприємство перебуває під його суттєвим впливом. Загалом він керує „Турбоатомом“ аж з 2007 року. Пережив на одній посаді революцію, трьох презентів, вісім урядів», — написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Фонд гарантування намагався позбутися активів збанкрутілого АТ «Мегабанк».

«На торги виставили право вимоги за 105 кредитними договорами. Але чомусь охочих викупити борги не знайшлося. За інформацією ЗМІ, Суботін переказував гроші «Турбоатому» на рахунок «Мегабанку», — пише Загородній.

Експерт зазначив, що «начебто йдеться про суму в 1,4 млрд грн.», яку може втратити держава.

«Оскільки борги банку планують розпродати, то з великою ймовірністю держава може втратити всю цю суму. Теоретично Суботін має боятися розслідувань та судових справ, але продовжує господарювати у „Турбоатомі“. Ще й влаштовує на роботу знайомих… Звичайно, до вироку суду неможливо стверджувати, чи винен Суботін, але ситуація виглядає підозріло. Звертаю увагу правоохоронних органів на наведені факти», — додав Загородній.

Нагадаємо, 2 червня 2022 року НБУ визнав Мегабанк неплатоспроможним через порушення вимог законодавства. Зокрема, через суттєві порушення щодо оцінки кредитного ризику, інсайдерського кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Фонд гарантування вкладів заявляв тоді про опір керівників Мегабанку у встановленні контролю за банком. Згодом ФГВФО зміг запровадити тимчасову адміністрацію та взяти банк під контроль.

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