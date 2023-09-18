Мільйони на дорогі авто та ноутбуки, сотні тисяч на PR: куди витрачає гроші керівництво ФГВФО під час війни

У суспільстві чи не кожен тиждень спалахують корупційні скандали, а соцмережі та ЗМІ рясніють повідомленнями про різні сумнівні тендери, які проводяться державними та місцевими органами влади та службами.

Так, наприклад, керівництво Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на аукціоні в системі Prozorro регулярно закуповує на сотні тисяч гривень послуги з PR та просування в соцмережах Facebook, Instagram та відеохостингу Youtube у одного і того ж виконавця. Також дивують витрати бюджетних грошей на дорогі авто, техніку та великі витрати на сумнівні послуги.

У квітні 2023 року ФОП «Петренко Іван Миколайович» виграв тендер на таргетоване просування матеріалів ФГВФО в соцмережах, оцінивши свої послуги у понад 500 тис. грн. У травні 2023 року цей самий ФОП за аналогічні послуги, вигравши черговий тендер, отримав ще 270 тис. грн.

Згідно з тендерною документацією, ФОП мав забезпечити від 50 до 150 нових передплатників у цих соцмережах та кілька десятків тисяч охоплення повідомлень. За фактом, на відеохостингу Youtube у роликів ФГВФО в середньому від кількох десятків до кількох сотень переглядів за кілька місяців, а пости на Facebook «лайкають» у середньому п’ять співробітників фонду. Тобто бюджетні кошти були просто розкрадені.

На послуги просування інформаційних відеоматеріалів про систему гарантування вкладів фізичних осіб на телебаченні ФГВФО щедро дає 2,27 млн грн.

У серпні-вересні 2022 року керівництво ФГВФО закупило для себе через аукціон електромобіль майже за 2,4 млн грн (близько $ 64 тис.). Судячи з документації, було куплено Hyundai IONIQ 5, ціна якого за базову версію на сьогоднішній день складає близько $ 50 тис. Водночас згідно з інформацією, розміщеною на сторінці тендеру, було звернення до Державної аудиторської служби з метою звернути увагу на корупційні ризики та недоцільність цієї закупівлі під час війни.

Також керівництво Фонду наприкінці минулого року купило за 5,8 млн грн 200 ноутбуків за середньою ціною трохи більше ніж 24 тис. грн. Однак основні гроші розкрадаються на так званих послугах з підтримки програмного забезпечення фонду, зокрема пов'язаних з бухгалтеріями, аудитом, IT та супутніми послугами.

На десятки тендерів на обслуговування та підтримку кожної з різних програм, оновлення ПЗ та ряд бухгалтерських послуг ФГВФО витрачає мільйони гривень за кожною позицією. Нерідко навіть за даними відкритих джерел, ціна на такі послуги завищується в 3−5 і більше разів.

«За словами джерела у ФГВФО, значна частина фірм, які постійно виграють мільйонні тендери, так чи інакше мають зв'язки з керівництвом Фонду: нинішнім директором-розпорядником ФГВФО Світланою Рекрут та заступником директора-розпорядника Наталією Рудухою, яка управляє бухгалтерією Фонду та займається реалізацією IT-напрямків. Також у схемі відкатів деякі співробітники фонду», — пише UBR.

Видання UBR із посиланням на власні джерела, повідомило, що НАБУ та САП перевіряють керівництво Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) щодо корупції, незаконного збагачення та завдання збитків державі.

«Як повідомило джерело в НАБУ, основна справа стосується ексголови ФГВФО Костянтина Ворушиліна, який очолював Фонд із 2014 до 2019 року, а також його підлеглих: Андрія Кияка, Іллі Михайлова, Олексія Іванова, Андрія Оленчика та Наталії Рудухи, які в ті роки обіймали керівні посади, зокрема заступників голови ФГВФО», — йшлося у матеріалі.

Зазначається, що справа стосується фіктивних аукціонів, через які у 2014−2019 рр — продавалося майно банків за заниженою ціною, а також незаконне «прослуховування» у Фонді, яке організувало керівництво.

«За інформацією деяких журналістів-антикорупціонерів, які контактують з НАБУ та іншими правоохоронними органами, а також західними посольствами та міжнародними організаціями, справа колишніх та нинішніх чиновників ФГВФО перебуває у центрі особливої уваги західних партнерів України та закордонних ЗМІ», — пише UBR.

119

Читайте нас у Facebook та Instagram