Без пояснень: головного тренера збірної України відсторонили від посади

Чоловіча національна збірна України з хокею залишилася без головного тренера. Рішення про відсторонення наставника «жовто-синіх» від виконання своїх обов'язків було ухвалено Контрольно-дисциплінарним комітетом Федерації хокею України (ФХУ), згідно з яким фахівець не може керувати командою протягом найближчих двох місяців або до винесення остаточного вердикту. Щоправда, причини такого суворого покарання не розголошуються.

«19 вересня Дисциплінарний комітет Федерації хокею України в ході розгляду дисциплінарного провадження відсторонив головного тренера національної збірної команди України Вадима Шахрайчука від виконання посадових обов'язків на строк до двох місяців або до винесення остаточного рішення. Це рішення проміжне. Наступне засідання з розгляду цього провадження відбудеться 21 вересня», — йдеться у повідомленні ФХУ, опублікованому в офіційному телеграм-каналі організації.

Зазначимо, що Шахрайчук, який, будучи гравцем, брав участь із «жовто-синіми» у фінальному турнірі Олімпіади-2002 у Солт-Лейк-Сіті, очолив національну збірну в березні 2021-го. За цей час наша команда двічі, у 2022-му та 2023-му, брала участь у чемпіонаті світу (дивізіон 1В), але в обох випадках не змогла підвищитися у класі. Загалом під керівництвом Шахрайчука «жовто-сині» провели 34 офіційні та товариські матчі, в яких здобули 15 перемог та зазнали 19 поразок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка Вадима Шахрайчука вразила глибоким декольте та пишним бюстом.

117

Читайте нас у Facebook та Instagram