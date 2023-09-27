В останню середу місяця, 27 вересня, важливо налаштувавшись на позитивний лад — так можна досягти значного прогресу у справах, радять астрологи.



Також сьогодні можливі ділові переговори, завдяки яким відкриються нові обрії. Тому важливо не прогаяти свій шанс і бути гранично уважними до кожної деталі, запевняють фахівці.

Овен

Цього дня не варто братися за важливі проєкти, шукати відповіді на питання, яким ви надаєте великого значення. Постарайтеся вирішити поточні завдання, навести лад у справах, щоб не відволікатися на дрібниці, коли з'являться цікаві ідеї та відкриються нові можливості.

У Овнів можливі розбіжності із близькими. Навколишні часто розуміють ваші вчинки та висловлювання неправильно; це стосується навіть тих, з ким ви раніше чудово ладнали. У другій половині дня можливі приємні сюрпризи, успішні збіги.

Телець

Зірки на вашому боці. Багато дається легко, цим можна і потрібно користуватися, щоб вирішити важливі завдання. Навіть якщо виникають труднощі, ви не губитеся, зберігаєте оптимізм і продовжуєте діяти, тому шанси досягти мети дуже високі. Буде можливість знайти нових ділових партнерів, започаткувати плідну та вигідну співпрацю.

У Тельців ймовірні незаплановані поїздки, які виявляться досить стомлюючими, але дадуть відмінні результати. Друга половина дня — слушний час для укладання угод, у тому числі великих.

Близнюки

Можна багато встигнути, якщо не марнувати час. У цей час для Близнят особливо важливі самовладання та дисципліна — без них вам важко буде протистояти спокусам, зберігати холоднокровність, коли оточуючі поводяться не зовсім так, як хотілося б.

Можна будувати плани на майбутнє, зокрема віддалене; невдовзі ви зрозумієте, що треба робити, щоб реалізувати задумане. Сприятливий день для ділових контактів, спілкування з потенційними партнерами, обговорення робочих питань. Буде шанс отримати підтримку від людей, яких ви дуже поважаєте.

Рак

До справ варто підходити серйозно — саме так ви зможете досягти успіхів. Значного прогресу в роботі зможуть досягти Раки, які розраховують виключно на власні сили, не бояться брати не себе відповідальність, не чекають на поради та підказки.

День сприятливий для навчання, насамперед для освоєння точних дисциплін. Добре відбуваються зустрічі з потенційними діловими партнерами. З обговорення умов співпраці може розпочатись романтична історія: спільні інтереси дуже зближують.

Лев

Успіх приходить до тих, хто не шкодує себе, готовий працювати, не чекаючи негайного результату, і допомагати оточуючим, не сподіваючись на подяку. Не думайте, що ваші зусилля пропадуть задарма: ви отримаєте заслужену нагороду, тільки станеться це пізніше.

Сприятливий день для спілкування з близькими: ви легко ладнаєте з ними, не допускаєте розбіжностей та сварок. У Левів добре проходять сімейні заходи, імпровізовані свята та вечірки. Друга половина дня обіцяє романтичні сюрпризи, несподівані подарунки.

Діва

Будьте обережні у першій половині дня: у цей напружений час ви дуже вразливі, можете постраждати через свою довірливість. Не поспішайте підписувати документи, вирішувати фінансові питання, брати на себе зобов'язання. Дівам не бажано тим часом вирушати в поїздки.

Друга половина дня складається значно вдаліше: завдяки такому збігу обставин ви зможете здійснити якийсь давній план або взятися, нарешті, за справу, яка здається вам особливо перспективною. Знайдуться помічники й однодумці.

Терези

Будьте розбірливі в контактах: зараз ви сприйнятливі, чутливі та вразливі, близько до серця приймаєте чужі зауваження, тому спілкування з людиною, схильною критикувати всіх навколо, не принесе нічого доброго. Деяких Терезів до того ж підводить бажання допомогти оточуючим: хтось може зловживати добротою представників знаку.

Друга половина дня порадує хорошими новинами, які стосуються роботи чи бізнесу. У цей час можна будувати плани на майбутнє та шукати шляхи їх реалізації. Аналіз подій недавнього минулого дозволить уникнути повторення помилок.

Скорпіон

Сприятливий день для початку співпраці. Буде можливість домовитися про спільні дії з людьми, які поділяють ваші інтереси, готові допомогти та поділитися ідеями. Імовірні романтичні захоплення, проте перспективи для розвитку нових відносин зараз не найсприятливіші.

Дуже гостре ділове чуття представників знака, Скорпіони укладають винятково вигідні угоди. Особливо вдалий цей день для тих, чия діяльність пов'язана з важливими послугами. Наприкінці дня ви отримаєте приємні звістки.

Стрілець

Суперечливий день. З одного боку, ви непогано ладнаєте з людьми і багато чого добиваєтеся завдяки своїй чарівності, вмінню справити гарне враження, а також зрозуміти, чого чекають від вас. З іншого боку, виникає багато дрібних проблем, і через них часто не вдається втілити задумане в життя.

Можливі невеликі фінансові втрати, невдалі покупки. Цей день не підходить для того, щоб вирішувати питання, пов'язані з грошима або цінним майном. Зірки протегують закоханим, на Стрільців чекає чимало приємних романтичних моментів.

Козоріг

З'являються чудові ідеї, які ви незабаром зможете втілити у життя. Поки не варто поспішати із реалізацією задуманого, краще дочекатися сприятливого моменту. Можна робити покупки, краще купувати меблі, предмети інтер'єру, інші речі для будинку.

Буде нагода поспілкуватися з приємними людьми, зав'язати цікаві знайомства. Відносини, що починаються цього дня, будуть носити скоріше дружній, ніж романтичний характер, і ви будете раді. З'являються нові захоплення та хобі, багато Козорогів знайдуть несподіване застосування своїм талантам.

Водолій

Сприятливий день для спілкування, добре проходять будь-які зустрічі, зокрема незаплановані. Вам вдасться плідно провести ділові переговори, навіть якщо можливі партнери будуть значно менше зацікавлені у співпраці, ніж ви самі. Можна укладати угоди, підписувати важливі документи.

У другій половині дня Водоліям потрібно буде зосередитися на сімейних справах: вони потребуватимуть вашої уваги, близьким може знадобитися підтримка. Імовірні несподівані візити, гості можуть затриматися надовго, навіть якщо вам це буде не до душі.

Риби

Дуже плідний день. Ви багато працюєте і не відчуваєте втоми, досягаєте результатів, яким інші можуть тільки позаздрити. У Риб буде шанс взяти гору в конкурентній боротьбі над суперниками, чиї сили перевершують ваші.

Друга половина дня підходить для відвідування багатолюдних зборів, світських заходів, офіційних урочистостей. Вам доведеться багато бути на виду; це може здатися стомлюючим, але виявиться корисним. Не соромтеся розповідати про свої перемоги і досягнення: оточуючі будуть раді дізнатися про них.

Також сьогодні важливо пам'ятати, що за Східним гороскоп 27 вересня — це день Земляного Щура, або, як його іноді ще називають, день Щура-Ласуна. Адже всі щури (люди, які народилися в цей день) полюбляють солодощі і не проти побалувати себе цукеркою, десертом, чи смачними фруктами.



Крім того, Щур — створіння, яке завжди готове надавати допомогу іншим, навіть без прохання. Також Щур готовий працювати над своїми недоліками, щоб здобути прихильність тих, кого він полюбив. Це допомагає компенсувати його негативні риси і висвітлює його щирість та відкритість, характерну для цього знаку.

«Сьогодні особливо важливо берегти гроші, бо кожна копійка має значення. Не розпочинайте ділові переговори, оскільки вони можуть не принести очікуваних результатів. Якщо ви ще не у відносинах, проведіть цей день разом з об'єктом вашої симпатії і дійте, показуючи свої почуття, а не обмежуючись словами. Не прогавте свій шанс на взаєморозуміння», — радять знавці руху зірок.

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