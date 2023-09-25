Гроші плистимуть рікою: астрологи назвали 4 знаки Зодіаку, які озолотяться у жовтні

Астрологи, які раніше назвали знаки Зодіаку, які матимуть у жовтні цього року шанс поліпшити своє фінансове становище, назвали чільну четвірку щасливчиків, до яких гроші плистимуть рікою.

Ситуація складеться сприятливим чином для Скорпіонів. Їм варто задуматися над тим, щоб почати новий бізнес. В їхній знак увійде Марс, тому Скорпіонам варто ризикувати, стверджує meta.ua.

Також пощастить в цьому плані Ракам. В цілому жовтень буде не дуже сприятливим для них, але є один нюанс. Вони можуть перемогти в «грі» — цінні папери, лотереї, біткоіни. Раки можуть зірвати джекпот.

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Неймовірний прорив у кар'єрі може очікувати на Водоліїв. Особливо в досягненні влади, високих постів і тому подібного.

Хороші новини є і для Терезів. Вони з легкістю зможуть придбати нерухомість. Також буде добре, якщо вони проявлять свій авантюризм.

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Фото Pixabay

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