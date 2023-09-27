Збірна України відмовилася від участі в чемпіонаті світу: відома причина

Чоловіча збірна України з пляжного футболу, яка бойкотувала в липні 2021-го чемпіонат світу в москві, не візьме участі у світовій першості, яка пройде з 15 по 24 лютого в ОАЕ. Таке рішення було ухвалено після того, як керівні футбольні органи не стали усувати від світової першості команду білорусі, що представляє країну-спільника терористичного режиму росії й є співучасником збройної агресії проти України.

«Наша збірна здобула одну з чотирьох перепусток від Європи, але також на чемпіонат світу в Дубаї кваліфікувалася і збірна білорусі, — йдеться у заяві. — АПФУ та УАФ зверталися до FIFA та BSWW із проханням усунути команду білорусі від виступів, але футбольні чиновники відмовилися робити це, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів. Виконуючи Наказ № 4435 Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють російську федерацію та республіку білорусь, збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу».

Додамо, що з аналогічної причини «жовто-сині» змушені були пропустити Євролігу-2023, аналог чемпіонату Європи з пляжного футболу, яка пройшла з 19 по 24 вересня в Італії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА ухвалив скандальне рішення допустити юнацькі збірні росії до участі у своїх турнірах.

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