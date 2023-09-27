УЄФА вирішив допустити російські команди до змагань: реакція української асоціації

Європейський футбольний союз (УЄФА), який серйозно покарав Україну за підсумками матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії, вирішив вкотре «прогнутися» перед росією та прийняв рішення повернути дитячі збірні вікової категорії U17 (як юнаків, так і дівчат) із країни-агресора до міжнародних змагань.

«УЄФА був першим спортивним органом, який відреагував на війну в Україні та вдався до рішучих дій у лютому 2022 року: відсторонив усі російські команди від своїх змагань, скасував заплановані в росії заходи, такі як фінал Ліги чемпіонів УЄФА в санкт-петербурзі та Суперкубок УЕФА в казані, а також розірвав спонсорський контракт із газпромом, — йдеться у заяві за підсумками Виконкому організації. — Однак УЄФА також усвідомлює, що дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконаний, що футбол ніколи не повинен переставати надсилати меседжі миру та надії. Особливо прикро те, що через конфлікт, що продовжується, покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися в міжнародному футболі.

З цих причин виконком УЄФА ухвалив рішення, що російські команди неповнолітніх гравців, а саме збірні до 17 років (як юнаків, так і дівчат), будуть знову допущені до змагань протягом цього сезону. Усі матчі російських команд проводитимуться без прапора країни, гімну, національної ігрової форми і не на території росії".

В Українській асоціації футболу оперативно відреагували на скандальне рішення європейського органу на своїх офіційних ресурсах. «УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою цих організацій. УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участю російських команд, і звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участю команд із росії за умови їхнього допуску. Рішуче закликаємо УЄФА переглянути це рішення та залишити в силі попереднє рішення про повне усунення будь-яких команд із росії від участі в міжнародних змаганнях».

До УАФ вже підключилася й Футбольна асоціація Англії. «Ми не підтримуємо рішення про повернення росії до учасників змагань УЄФА. Наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть із росією», — йдеться у пресрелізі FA.

Зазначимо, що нещодавно УЄФА вже потрапив у скандал, уперше за півтора року призначивши на матч жіночої Ліги націй між Вірменією та Казахстаном російську бригаду арбітрів на чолі з Вірою Опєйкіною. Поєдинок відбувся 26 вересня в Армавірі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія та білорусь не отримають офіційних запрошень на Олімпіаду 2024 року в Парижі.

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