Нацбанк з 3 жовтня скасовує фіксовані курси долара та євро: що це означає

Національний банк України, який раніше продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року, з 03 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови Правління НБУ № 18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року. Про це повідомили у відомстві.

«Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті через особливості функціонування економіки України. Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку. Крім того, Національний банк суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення», — повідомили в Нацбанку.

В той же час, умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому сегменті ринку та формування банками карткового курсу не змінюються.

«Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому. За такого режиму готівковий валютний ринок працює вже майже півтора року, упродовж яких готівковий курс коливався в обидва боки — як зростав, так і знижувався. Зокрема, влітку цього року гривня зміцнилася до 37,2 грн/дол. США. Формування банками карткового курсу також відбуватиметься за тими ж правилами, що й раніше», — йдеться у повідомленні НБУ.

Як писали «ФАКТИ», з 29 серпня НБУ дозволив українцям купувати валюту на поточні рахунки обсягом до 50 тисяч гривень на місяць в одному банку за його поточним курсом. Крім того, Нацбанк збільшив зі 100 тис. грн до 200 тис. грн. в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

183

Читайте нас у Facebook та Instagram