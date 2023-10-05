Жахливі кадри: в поліції показали перші хвилини після удару росіян по кафе на Харківщині

В селі Гроза на Харківщині, куди російський ворог наніс удар сьогодні вдень, кількість загиблих зросла. На цей час відомо про 51 загиблу людину. Це кожний шостий мешканець цього населеного пункту, в якому проживає близько 300 чоловік.

У МВС показали кадри перших хвилин після обстрілу села. Відео опубліковано у Telegram Національної поліції України.

За даними поліції, з-під завалів дістали 56 людей, серед загиблих є дитина.

У Харківській обласний прокуратурі повідомили, що у магазині-кафе під час російського удару проходив поминальний обід — поминали загиблого військового. Загалом на місці влучання було трохи понад 60 людей.

Удар був настільки потужний, що навіть не можна поки що точно вказати стать та вік загиблої дитини. За попередньою інформацією, удар нанесли «Іскандером».

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що у селі проживало трохи більше 300 осіб. Він зазначив, що 29 загиблих ідентифіковано, пошуково-рятувальні операції продовжуються.

«За попередніми висновками, по закладу вдарили Іскандером», — заявив Клименко.

Він також додав, що кількість загиблих збільшилась до 51 — під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених.

Клименко також зазначив, що удар міг скорегувати хтось з місцевих.

Удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення рф, зазначили в Харківській ОВА.

В Харківській області оголошено триденну жалобу.

Нагадаємо, за інформацією українських військових, на Лимано-Куп'янському напрямку ситуація зараз дуже важка. Вона розвивається динамічно й постійно змінюється. Противник дуже інтенсивно використовує свої нові штурмовики Су-35, які можуть стріляти як по повітряних, так і наземних цілях.

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