Росіяни вдарили по Харківщині: 49 загиблих, серед них 6-річний хлопчик

Вдень 5 жовтня російський ворог в черговий раз вдарив по Харківщині. Росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. З-під завалів вже дістали тіла 49 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років.

6 людей, в тому числі 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають.

За інформацією місцевих жителів, у кафе села Гроза на момент ракетного удару проходив поминальний обід.

Тож там було так багато людей.

«…відомо про 6 поранених — також одна дитина, дівчинка. Розбір завалів триває», — додав глава ОП Андрій Єрмак.

«Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, та 7 поранених. Інформація уточнюється.

Всі профільні служби працюють на місці чергового терору проти мирного населення, вчиненого російським агресором. Росія понесе відповідальність. Зло буде покарано», — йдеться у повідомленні Куп"янської окружної прокуратури Харківської області.

На масове вбивство українців відреагував президент Володимир Зеленський.

Він назвав це показово жорстоким російським злочином й призвав зупинити російський терор.

«Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. …терористам — відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно», — зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні під ударом російських варварів була також Херсонщина. В Херсоні загинули дві людини, в Бериславі ворог безжалісно обстріляв лікарню — поранені люди, знищено цілий поверх, пошкоджено «швидкі».

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