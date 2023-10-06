У Генпрокуратурі завели справу на забіяк із «Слуги народу»

Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження через бійку нардепа, якого раніше виключили з фракції «Слуга народу», Артема Дмитрука та народного депутата цієї ж фракції Олександра Куницького, повідомляє «Українська правда» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

«За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня у центрі Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження. Правова кваліфікація — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб», — повідомили в ОГП.

Уточнюється, що кримінальні провадження об’єднані, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню ДБР.

Як писали «ФАКТИ», 5 жовтня стало відомо, що в центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Куницького. У мережі оприлюднили низку відеозаписів.

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