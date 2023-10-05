Не «побиття», а «перевірка кол-центру»: «слуга народу» Дмитрук привів власну версію інциденту в Києві

Народні депутати Артем Дмитрук, якого виключили з фракції «Слуги народу», та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києві.

Відео зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах.

«Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина. Я вихопив телефон, але одразу віддав. Вони мене почали бити вдвох. Один мене завалив, а Дмитрук мене почав бити», — розповів хлопець.

У мережі також було опубліковано кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як Дмитрук б'є хлопця.

На місце викликали поліцію, потерпілому надали медичну допомогу.

Своєю чергою, Дмитрук стверджує, що хлопець напав на них перший під час перевірки кол-центру.

У коментарі «Новини Live» Дмитрук розповів: «Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр „Протасов“ для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео».



За словами Дмитрука, хлопець — підставна особа. Під час минулої перевірки цього кол-центру він, нібито, намагався спровокувати народних депутатів.

«Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками і ногами. Після цього він вихопив телефон з рук у Олександра, вкрав фактично, і почав з ним тікати», — сказав «слуга народу».

Також він заявив, що у руках хлопця був ніж, з яким він почав бігти на нардепа.

«Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити у охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, в цього хлопця забрали ніж. … Ми написали (заяву. — Ред.) щодо нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю, що ціль була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли», — додав Дмитрук.

Зазначимо, що Артем Дмитрук — народний депутат IX скликання (з 2019 року), обирався від партії «Слуга народу».

Він також підприємець і професійний спортсмен, який керував федерацією професійного боксу Одеси та області. 25 січня 2022 року в Одесі міськраді проводили засідання земельної комісії, але захід зірвав виключений з фракції «Слуга народу» Артем Дмитрук, який влаштував разом із соратниками бійку. Нардеп за допомогою групи підтримки пройшов до зали на другому поверсі міськради, почав бігати по столах і ламати меблі.

Олександр Куницький — народний депутат України 9 скликання. Обраний по 169 округу (Харків) від «Слуги Народу».

На момент балотування на виборах 2019 року, окрім українського, мав також паспорт громадянина Ізраїлю. Розповідав, що служив в армії Ізраїлю. Куницький став відомий як активіст «Дорожнього контролю» під ніком «ZP Санек», і як власник однойменного ютуб-каналу. 11 березня 2022 року його за знімання затримали в районі блокпоста та передали співробітникам СБУ.

Олександр Куницький також притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху у Харкові, але відбувся смішним штрафом у 340 гривень.

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