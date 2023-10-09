Український гурт, який потрапив у шкільні підручники, презентував трек за мотивами народної пісні

Етно-електро проєкт GG ГуляйГород, який раніше виступав на сцені «Голосу країни», випустив нову пісню «Милий», робота над якою розпочалася ще до повномасштабної війни. Музичною базою для треку стала відома народна пісня «Шумлять верби».

Мотив пісні «Милий» — розлука закоханих через війну, яка гостро актуалізувався в нашій країні. Сама пісня адаптована під денсово-електронну обробку, де за основу взятий потужний дроп-програш вже відомий поціновувачам творчості GG ГуляйГород в роботах «Веснянка», «Сон» та «Ой весна, весна».

«Коли ми за два дні до повномасштабного вторгнення працювали над цим треком в студії, ми навіть не могли собі уявити, якого змісту ці слова набудуть в нових реаліях», — поділилися історією створенням пісні учасники проєкту.

Нещодавно гурт потрапив до підручника з української літератури за 9 клас, де висвітлюються родинно-побутові пісні. Компанію GG ГуляйГород склали Kalush Orchestra, ONUKA, ДахаБраха та інші відомі гурти та виконавці, що працюють у фольк-напрямі. Нині музиканти активно дають концерти на підтримку ЗСУ і у своїй творчості відображають емоції, суголосні українцям.

Раніше повідомляли, що український гурт Native One презентував пісню, присвячену подвигам воїнів у боях за південь.

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