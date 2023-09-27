Присвячена подвигам воїнів у боях за південь: український гурт презентував пісню про героїв

Я хочу в пам'яті навік закарбувати,

На тілі вибити малюнками прикрас

Обличчя, очі, долі, геть всі втрати.

Весь південь.

Біль весь.

Усіх нас.

11.11.2022

Ці рядки написані в листопаді 2022 року на честь визволення Херсону, написані Володимиром Шевченком — солдатом ЗСУ, а у довоєнні часи бізнесменом, власником мережі кав’ярень «Veterano Coffee Київ». Побачивши вірш свого товариша, фронтмен гурту Native One Сергій Чепіга, не вагаючись, вирішив покласти текст на мелодію та разом із саунд-продюсером і барабанщиком гурту Микитою Рубченком створити пісню, що нагадує нам, якою ціною звільняється кожне місто, село, кожен клаптик української землі.

«Ми познайомились з Володимиром ще задовго до повномасштабного вторгнення. Його життєвий шлях та погляди завжди викликали у мене велику повагу. На той момент він вже був ветераном АТО, мав свій власний бізнес і, окрім цього, ще займався популяризацією української культури. Ви ж пам’ятаєте про безкоштовну філіжанку кави за вивчений вірш Тараса Шевченка? А коли почалася повномасштабна війна, Володя знову взяв до рук зброю, як і тоді, у 2015 році», — розповів Сергій Чепіга.

Саме дружба фронтмена гурту Сергія Чепіги з військовими спонукала його на створення музики, присвяченої українським захисникам та їхньому щоденному подвигу.

«Я щодня чую про війну не з телевізора чи телеграм-каналів, а від своїх друзів. Спочатку я не думав про творчість, мабуть, як і більшість музикантів. Намагався бути корисним та допомагати хлопцям з дронами, тепловізорами та іншим необхідним. Але якоїсь миті з’явилась ідея зробити музику про військових та для військових», — розповів артист.

Пісня «Рани Півдня» — це вже другий сингл гурту Native One про українських воїнів, які героїчно щодня боронять нашу землю. «З тобою ми пройшли цим шляхом і знаєм за прохід ціну», — слова, що не дають забути жодному, крізь яке пекло проходять наші захисники, аби ми всі жили на вільній українській землі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що український співак у новому кліпі навчив уявляти, що росії вже нема.

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