Ракети під час війни не потрібні? КБ «ЛУЧ» просить Шмигаля підтримати оборонно-промисловий комплекс України

Парламент конституційною більшістю голосів скасував висновки Державної автоматизованої інформаційної системи «Управління» (ДАСУ), згідно з якими весь прибуток постачальників Міноборони було розцінено як «збитки держави». Однак це не завадило аудиторам знов паралізувати роботу стратегічного підприємства. Так, державне підприємство КБ «ЛУЧ», що випускає критичні для армії види озброєння, зокрема ракетні комплекси «Вільха», крилаті ракети «Нептун», протитанкові ракетні комплекси «Стугна», вдруге за місяць піддається перевіркам Державної аудиторської служби. Багатомільйонні претензії з боку ДАСУ загрожують повною зупинкою виробництва. Про це йдеться у відкритому листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який оприлюднив КБ «ЛУЧ».

«ДП «ДержККБ «ЛУЧ» змушене повторно звернутися до Уряду та вищого політичного керівництва країни через дії та висновки Державної аудиторської служби України. Через 10 днів після публічного звернення нашого підприємства з приводу помилковості висновків Держаудитслужби та пов'язаних з цим загроз, 29 вересня Державна аудиторська служба розпочала ревізію «окремих питань» діяльності ДП «ДержККБ «ЛУЧ», у тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на нашу продукцію», — йдеться у зверненні до прем'єр-міністра.

КБ «ЛУЧ» закликає Шмигаля подати до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає під час дії військового стану мораторій на перевірки, зокрема Держаудитслужбою, підприємств, які виробляють озброєння та військову техніку.

У зверненні наголошується, що вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства та ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу загалом.

«Вимушені витрачати оборотні кошти на ліквідацію ракетних ударів, відновлення та заміну знищених чи пошкоджених складових частин, вжиття заходів релокації, дублювання та розширення виробництва з метою нарощування виробничих потужностей, тому ситуація з вимогами Держаудитслужби критична для підприємства та взагалі виживання оборонно-промислового комплексу», — йдеться у листі.

Нагадаємо, що у вересні парламент ухвалив постанову № 10071, яка зобов'язує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Проте ДАСУ продовжує стверджувати, що Верховна Рада підтвердила правильність її дій.

«29 вересня 2023 року на відкритті Першого Міжнародного форуму оборонних індустрій Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України президент України Володимир Олександрович Зеленський повідомив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів України системно спрощує бюрократичні процедури для виробництва озброєння. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що захист країни неможливий без оборонної індустрії», — йдеться у зверненні.

Також наголошується, що такі дії ДАСУ щодо вилучення ресурсів у підприємств ОПК суперечать державній політиці та призведуть до критичних наслідків.

Нагадаємо, голову ДАСУ Аллу Басалаєву було включено до бази «Миротворець». На сайті пишуть, що Басалаєва, маніпулюючи нормами чинного законодавства під час воєнного стану, на користь російського агресора ініціювала процеси доведення до банкрутства підприємств оборонної промисловості України, а також незаконні арешти їхніх керівників. «Миротворець» також вказав на можливий зв'язок Басалаєва з Андрієм Портновим.

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