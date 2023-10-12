Астрологи, які давали раніше поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень з 9 по 15 жовтня, вважають четвер, 12 жовтня, днем сприятливим для нових починань. Проєкти або справи, розпочаті в цей день, мають великі шанси на успіх. А от другорядні справи варто відкласти, абе не відволікатися від важливих. Якщо наразі ви їх вже завершили, то варто зайнятися плануванням, зосередившися на глобальних справах.

Овен

Плідний день. Можна розв'язувати не тільки свої, а й чужі проблеми; ви зробите багато доброго, оточуючі будуть вам вдячні. Імовірні корисні знайомства, можливий початок довгострокової плідної співпраці. Спробуйте взятися за щось абсолютно нове: ви не пошкодуєте про це, перші успіхи не змусять на себе чекати, інформує Ukr.Media.

Наприкінці дня на Овнів чекають дуже приємні новини. Настрій негайно покращиться, з'являться нові ідеї та плани. Можливі романтичні захоплення, не виключено кохання з першого погляду. Для початку романтичних стосунків цей день сприятливий.

Телець

Неоднозначний та складний день. Ви хочете досягти свого, і зробити це якомога швидше, але доводиться задовольнятися скромними результатами, і це помітно псує настрій. З оточуючими Тельцям важливо поводитися делікатно і стримано, інакше ви наживете собі впливових ворогів, сутички з якими забиратимуть багато сил.

Друга половина дня проходить спокійніше за першу і краще підходить для ділових і особистих зустрічей. Ви не тільки швидше знаходите спільну мову з людьми, але й не засмучуєтеся через дрібниці.

Близнюки

Дуже сприятливий день, який чудово підходить для вирішення різних завдань, у тому числі абсолютно нових для вас. Буде можливість навести лад у фінансових справах, укласти вигідні угоди, знайти партнерів, співпраця з якими буде довгою та прибутковою. Імовірні успіхи у навчанні, ви швидко засвоюєте нову інформацію.

Не виключені знаки уваги, подарунки, приємні сюрпризи. Вдалий збіг може започаткувати зміни на краще в особистому житті. Вечір Близнятам варто провести з людьми, які вам особливо дорогі; спілкування з ними буде приємним.

Рак

Починається день дуже вдало, вранці ви можете зробити багато корисного. Буде шанс реалізувати якісь давні задуми чи знайти людей, які у цьому допоможуть. Ви привабливі і легко завойовуєте симпатії оточуючих, але не зловживаєте їх добротою.

У другій половині дня дадуть взнаки негативні тенденції. У Раків можливі проблеми на роботі, розбіжності з близькими, дрібні неприємності, через які ви засмутитеся більше, ніж вони на те заслуговують. Цей час підходить для відпочинку: ви швидко відновите сили та невдовзі зможете повернутися до справ.

Лев

У першій половині дня будьте обережні: можливі непорозуміння та неприємності. Навіть із звичними справами буде важче впоратися, ніж зазвичай. Але найгірше те, що ви схильні сердитися через дрібниці і можете образити тих, хто вам дуже дорогий. Намагайтеся тримати емоції під контролем та зберігайте хоча б видимість спокою.

Друга половина дня принесе Левам добрі новини. У цей час можливі грошові надходження, у тому числі значні, вигідні угоди та покупки. Ви чудово впораєтеся з вирішенням сімейних проблем, допоможете близьким, зробите багато хорошого і для себе, і для оточуючих.

Діва

Сприятливий день для спілкування. І ділові, і особисті зустрічі проходять якнайкраще. Ви добре ладнаєте з людьми, легко завойовуєте їхню повагу та довіру. Цим можна скористатися на вирішення професійних завдань. Сміливо беріться за нові справи, у тому числі складні та важливі; союзники та охочі допомогти швидко знайдуться.

Гострим буде ділове чуття Дів. Навіть представники знаку, котрі ніколи не займалися комерцією, зможуть укласти вигідні угоди. Добре купувати речі для дому, незвичайні меблі та предмети інтер'єру.

Терези

Складний день. Не все йде так, як хотілося б, а ви через будь-які неприємності нервуєте більше, ніж вони того заслуговують. Налаштуватись на оптимістичний лад допомагають друзі; вони піднімають вам настрій, радують, не відмовляють у допомозі, якщо вона потрібна. А от із колегами буде важко, оскільки всі розбіжності загострюються, давні образи нагадують про себе.

У Терезів можливі значні витрати, у тому числі невиправдані. Не варто вкладати гроші у бізнес, особливо якщо ваша мета — швидко заробити, доклавши мінімум зусиль.

Скорпіон

Ви досягаєте успіхів завдяки вмінню ладити з людьми і залучати на свій бік навіть тих, хто раніше підтримував ваших недоброзичливців. Однак часом ви зловживаєте добротою оточуючих; якщо вони помітять це, уникнути неприємностей буде важко. Відкритість, щирість та дружелюбність допоможуть у вирішенні багатьох проблем.

Скорпіонам часом важко зосередитися на справах: вас відволікають сторонні думки та люди, які прагнуть вашої уваги. Друга половина дня проходить дещо спокійніше за першу, тому краще підходить для роботи з важливими документами.

Стрілець

Незважаючи на труднощі, ви зберігаєте оптимізм і впевненість у своїх силах, і поставлених цілей все ж таки домагаєтеся, хоча і не так швидко, як хотілося б. Доводиться займатися не лише своїми, а й чужими справами, але вас це не дратує; навпаки, ви раді допомогти тим, хто цього потребує.

Сприятливий день для угод та покупок. Можливі грошові надходження, зокрема несподівані; деяким Стрільцям повернуть старі, майже забуті борги. Вечір підходить для сімейних заходів. Спілкування із близькими буде приємним.

Козоріг

День не найплідніший, проте обіцяє масу позитивних емоцій. Буде нагода повеселитися, поспілкуватися з приємними людьми, добре провести час на світських заходах. З роботою гірше: вам навряд чи вдасться зосередитися на ній, довести почате до кінця. Можливі розбіжності із керівництвом.

У особистих відносинах переважає вплив позитивних тенденцій, ви легко знаходите спільну мову з тими, хто вам дорогий. У Козорогів можливі цікаві знайомства, й початок нових романтичних відносин.

Водолій

Початок дня буде вдалим та плідним. У цей час ви зможете досягти успіхів у справах, які для вас особливо важливі. При цьому про свої досягнення краще нікому не розповідати, та й про плани теж: чим менше навколишні знатимуть, тим впевненіше ви почуватиметеся.

Друга половина дня у Водоліїв складається більш напружено. Будьте уважні до дрібниць, намагайтеся не допускати навіть незначних промахів: вони можуть мати серйозніші наслідки, ніж ви думаєте. Можливі фінансові втрати, невдалі покупки.

Риби

Дрібні труднощі не виключені, але переважатиме вплив позитивних тенденцій, і ви подолаєте всі перешкоди. День підходить для початку співпраці, пошуку помічників і однодумців; ви зустрічаєте людей, з якими буде легко і приємно мати справу. У Риб можливі приємні сюрпризи, несподівані подарунки; загалом приводів для радості не бракуватиме.

Ефективні косметичні та оздоровчі процедури, заняття спортом піднімають настрій, довгі прогулянки допомагають налаштуватися на філософський лад і знайти відповіді на запитання, які турбували вас останнім часом.

Гороскоп на жовтень від астрологині Людмили Булгакової читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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