Фінансовий прибуток та пропозиція руки та серця: гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на жовтень 2023 року для всіх знаків Зодіаку. На думку Людмили, місяць відрізнятиметься активністю та прийняттям рішень, які здатні змінити життя. Нагадаємо, раніше астрологи назвали три найзаздрішні знаки зодіаку.

Овни

Гарний час для реалізації давніх планів. Розраховуйте тільки на себе та свої навички — у вас все вийде. Заздрість з боку ворогів вас не торкнеться. Зірки сприятимуть усім починанням, тож покваптесь.

Тельці

Чи не найкращий час для прийняття рішень, пов'язаних зі зміною місця проживання. Не варто покладатися на думку оточуючих, краще самостійно все ще раз зважити. Сприятливий момент для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям — не забувайте про профілактику.

Близнюки

Творча жилка Близнюків буде цього місяця на підйомі. У вас народжуватимуться неймовірні плани і зірки всіляко допомагатимуть вам їх реалізовувати. Приділяйте час своїм близьким, пам'ятайте, що вони теж потребують вашої енергії.

Раки

Цього місяця можете віддатись своєму улюбленому заняттю — філософствуванню. Не варто робити важливих кроків, організовувати переїзд чи навіть невеликий ремонт. Зосередьтеся на своєму внутрішньому світі та спробуйте його узгодити з навколишньою дійсністю.

Леви

Енергія представників знака буде спрямована на вирішення особистих проблем. Якщо ви стоїте перед ухваленням важливого рішення — зараз саме час це зробити. Але не забувайте, що найкращий порадник — ваша інтуїція.

Діви

Ділова активність цього місяця принесе представникам знаку добрі плоди. Фінансові питання будуть вирішені і можна сміливо розпочинати нові плани. Дозволяйте собі іноді розслабитися і частіше проводьте час із друзями.

Терези

Місяць стане одним із найкращих для представників знаку Терезів. Тому сміливо беріться за нові справи та завершуйте старі. Не бійтеся виявляти наполегливість — вона буде винагороджена. На особистому фронті можливі зміни, на які ви вже давно чекаєте.

Скорпіони

Складнощі для представників знака можуть настати в другій половині місяця. Тому зустріти їх треба у всеозброєнні, принаймні, у добрій фізичній формі. Емоційна нестабільність компенсується турботою близьких людей. Намагайтеся більше часу проводити з сім'єю та друзями.

Стрільці

Представників знаку можуть чатувати невдачі на роботі. Не варто на них зациклюватись — за чорною смугою обов'язково прийде біла. Присвятіть собі час: прогулянкам, читанню книг і перегляду хороших фільмів.

Козероги

Представникам знаку варто згадати про свої давні мрії. Настає добрий час, щоб їх реалізувати. Або загадати нові — зірки вам будуть сприяти. Для тих, хто вже перебуває у романтичних відносинах, можливі пропозиції руки та серця.

Водолії

Гарний місяць, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Більше гуляйте та читайте романи. Важливі справи на якийсь час відкладіть — особливих змін у цей час очікувати не варто. Можна розпочинати ремонт чи перестановку у квартирі.

Риби

Саме час, щоб «плисти проти течії». Не бійтеся змін та прийняття важливих рішень. Можливо, саме цього місяця ви зможете реалізувати плани, які виношуєте вже давно. Можна міняти місце роботи та переїжджати до іншого міста.

Раніше астролог Влад Рос склав рейтинг щасливчиків, назвавши три знаки зодіаку, яким цієї осені щаститиме більше за інших.

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