ПАРЄ визнала путіна диктатором

Російський президент володимир путін, ордер на арешт якого раніше видав суд в Гаазі, визнаний Парламентською асамблеєю Ради Європи диктатором, а рф — диктатурою.

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, за це проголосувало 43 депутати.

У відповідній резолюції ПАСЄ закликала всі країни виконати ордер на арешт путіна, а також не вважати його президентом рф після закінчення каденції, яка спливає у березні 2024 року, та зупинити всі контакти з ним.

«Це рішення прийнято одностайно! Щоб ви розуміли, які настрої в ПАРЄ», — додав Гончаренко.

Також до резолюції були додані полження, згідно з якими визнається, що відсутність політичної культури в рф призвеладо пасивності і фактичної відсутності громадянського суспільства. Зазначається, що росія використовує акти агресії проти суверенних націй як стратегію для підвищення внутрішнього іміджу лідера, прикладами чого є Чеченські війни кінця 1990-х років, вплив росії в регіоні Придністров'я Молдови та її агресія проти Грузії у 2008 році.

Також в документі зазначається, що обмежена реакція міжнародної спільноти встановлює прецедент для країн, де немає сталої практики демократії, що диктатура — це нормально. Як це сталося, наприклад, в Білорусі, коли в 2020 році владу зберіг олександр лукашенко.

Раніше білоруський політолог Дмитро Болкунець розповідав про страхи лукашенко за майбутнє його сім'ї після відходу від влади.

Фото з Вікіпедії

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