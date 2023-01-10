Показова історія сім’ї Ніколае Чаушеску: політолог спрогнозував майбутнє родини лукашенка

Білоруський політолог Дмитро Болкунець в своєму каналі в Telegram розповів про страхи самопроголошеного президента за майбутнє його сім'ї після відходу від влади.

«Вкидання про можливі переговори між владою та опозицією виникають не на порожньому місці. Справа навіть не в економічних втратах, яких зазнає режим, а в гарантіях безпеки для хунти. олександр лукашенко в поважному віці і близький до 70 років. У якийсь момент часу його не стане. Актуальне питання, яке багато хто ставить, а що буде з членами сім'ї олександра лукашенка після його смерті. Доля дітей диктаторів часто складалася трагічно. Показова історія сім'ї Ніколае Чаушеску. Але ж ще є кілька важливих персон, яких турбують ті самі питання. Що буде з членами хунти, їхніми дітьми та онуками у 2030 або 2035 році? Як уникнути трибуналу і легко відбутися?».

Найбільшу тривогу, за словами політолога, відчувають Віктор Лукашенко і його дружина Лілія.

«Заклопотаність пов'язана з наслідками низки злочинів, скоєних синами і невістками олександра лукашенка. Фінансові махінації, крадіжка державних активів, викрадення і тортури людей. Це далеко не повний перелік за що в демократичній білорусі доведеться відповідати, а ховатися в інших країнах стане неможливо. Кажуть, Віктор неодноразово пропонував своєму батькові піти, пожити трохи спокійно, вмовляв не брати участь у виборах 2020 року, але не був почутий.

Шукають рішення вже досить давно. Безпека для членів сім'ї може бути отримана в письмовому вигляді за участю гарантів і виконання низки умов. Бенефіціари розуміють, що вирішити питання краще до настання певних подій. Дві найняті міжнародні медіаторські організації за два з половиною роки не змогли нічого зробити. Імітація широкого суспільного діалогу, яку готує голова адміністрації Ігор Сергієнко, не розв'яже проблему. Годинник цокає — час іде".

Нагадаємо, раніше відомий аналітик спрогнозував політичне майбутнє самопроголошенного президента білорусі олександра лукашенка.

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