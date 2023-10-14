Дев'ять «прильотів» по житловому сектору: дитина загинула внаслідок обстрілу окупантами села на Донеччині (відео)

Одночасно з пекельними штурмами позиції ЗСУ в Авдіївці російські окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч» село Багатир Волноваського району Донецької області. В результаті удару загинув 11-річний хлопчик, зазнали поранень троє цивільних осіб, у тому числі малолітня дитина.

Про такі жахливі наслідки чергового акту агресії рф, який стався напередодні, 13 жовтня, повідомили у Національній поліції України.

За даними правоохоронців, 31-річну матір загиблої дитини і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями.

Всього зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору селища. Пошкоджень зазнали 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.

«Поліцейські обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок. Воєнний злочин задокументовано», — повідомили в поліції.

Загалом станом на ранок 14 жовтня на Донеччині було поранено 22 мирних мешканців (за добу), в т. ч. внаслідок ракетного обстрілу центра Покровська — 21 людина, ще одне поранення цивільного зафіксовано в Авдіївці, підрахували у обласній військовій адміністрації.

Напомним также, что на днях 13-летняя девочка погибла и в результате обстрела россиянами населенных пунктов Сумщины. й

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