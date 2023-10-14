Дев'ять «прильотів» по житловому сектору: дитина загинула внаслідок обстрілу окупантами села на Донеччині (відео)
Одночасно з пекельними штурмами позиції ЗСУ в Авдіївці російські окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч» село Багатир Волноваського району Донецької області. В результаті удару загинув 11-річний хлопчик, зазнали поранень троє цивільних осіб, у тому числі малолітня дитина.
Про такі жахливі наслідки чергового акту агресії рф, який стався напередодні, 13 жовтня, повідомили у Національній поліції України.
За даними правоохоронців, 31-річну матір загиблої дитини і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями.
Всього зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору селища. Пошкоджень зазнали 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.
«Поліцейські обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок. Воєнний злочин задокументовано», — повідомили в поліції.
Загалом станом на ранок 14 жовтня на Донеччині було поранено 22 мирних мешканців (за добу),
Напомним также, что на днях 13-летняя девочка погибла и в результате обстрела россиянами населенных пунктов Сумщины. й22