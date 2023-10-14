За добу під Авдіївкою відбито понад 20 атак противника, окупанти щодня втрачають там сотні людей убитими, — ЗСУ

Протягом минулої доби, 13 жовтня, російський ворог завдав по території України 3 ракетних та 59 авіаційних ударів, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Одним із найжорстокіших став обстріл центра прифронтового міста Покровськ, де російська ракета прилетіла просто по дитячому будинку творчост. Там поранення отримали понад 20 цивільних осіб.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, констатували у Генеральному штабі ЗСУ.

На передовій протягом доби відбулося близько 100 бойових зіткнень, найзапекліші бої досі тривають на Авдіївскому напрямку. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області. За повідомленням речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна, тенденція щодо втрат ворога в живій силі спостерігається вже третій день поспіль.

«Тобто це понад 750 осіб щодоби загальних втрат ворога», — конкретизував речник в ефірі телемарафону.

А в Інституті вивчення війни зазначають, що наступальні дії ворога на території Авдіївки «зіткнулися з невдачами в околицях міста».

На сусідньому Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також у Генштабі констатують, що лише за останні 3 дні в ході штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Загальні ж втрати ворога у живій силі вже наближаються до 289 тисяч осіб, а за минулу добу ЗСУ «відмінусовано» близько 970 окупантів. Також Сили оборони знищили 9 танків, 24 ББМ, 26 артилерійських систем, 1 літак, 1 засіб ППО, 1 БПЛА, 22 засоби автомобільної і 4 — спеціальної техніки.

Оперативні дані Генштабу ЗСУ

А тим часом експерти пояснили, чи загрожує диктатору путіну крах фронту в найближчі місяці.

54

Читайте нас у Facebook та Instagram