Чергове підвищення пенсій: в Кабміні назвали три категорії «щасливчиків», кому перерахують виплати
Згідно з проєктом бюджету України, у 2024 році очікується збільшення пенсійних виплат. Але тільки трьом категоріям пенсіонерів.
Про це нагадує видання «На пенсії».
Зокрема, передбачено підвищення суми виплат для таких категорій українців:
- тих, хто отримує мінімальну пенсію — вона зросте з 2093 до 2361 гривень;
- тих, кому призначена максимальна пенсія — вона зросте з 20930 до 23610 гривень;
- 65-річних, кому призначено гарантований розмір виплат за наявності стажу — він збільшиться з 2680 до 2840 гривень.
Крім того, останнім у квітні 2024 року пенсію збільшать ще раз — вже до 3200 гривень.
До того ж у березні наступного року відбудуться зміни в системі нарахування пенсій. За словами глави Кабінету Міністрів, нова бальна система збалансує диспропорцію у виплатах тим, хто пішов на пенсію давно, і ще «молодим» пенсіонерам.
Докладно про те, як зміняться соціальні виплати у 2024 році, читайте в «ФАКТАХ».