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Чергове підвищення пенсій: в Кабміні назвали три категорії «щасливчиків», кому перерахують виплати

10:40 17 жовтня 2023
Пенсіонери

Згідно з проєктом бюджету України, у 2024 році очікується збільшення пенсійних виплат. Але тільки трьом категоріям пенсіонерів.

Про це нагадує видання «На пенсії».

Зокрема, передбачено підвищення суми виплат для таких категорій українців:

  • тих, хто отримує мінімальну пенсію — вона зросте з 2093 до 2361 гривень;
  • тих, кому призначена максимальна пенсія — вона зросте з 20930 до 23610 гривень;
  • 65-річних, кому призначено гарантований розмір виплат за наявності стажу — він збільшиться з 2680 до 2840 гривень.

Крім того, останнім у квітні 2024 року пенсію збільшать ще раз — вже до 3200 гривень.

До того ж у березні наступного року відбудуться зміни в системі нарахування пенсій. За словами глави Кабінету Міністрів, нова бальна система збалансує диспропорцію у виплатах тим, хто пішов на пенсію давно, і ще «молодим» пенсіонерам.

Докладно про те, як зміняться соціальні виплати у 2024 році, читайте в «ФАКТАХ».

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