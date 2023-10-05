Підвищення пенсій в Україні: кому виплати збільшать на 2,6 тисячі грн

У січні 2024 року має відбутися перший етап пенсійної реформи, під час якого підвищать мінімальну та максимальну пенсії. Це передбачено в проєкті бюджету на наступний рік.



Прожитковий мінімум з січня збільшиться з 2093 до 2361 грн (таким самим буде мінімальний розмір пенсії). В той же час максимальна пенсія збільшиться на 2,6 тис. грн., тобто становитиме 23 610 грн.

А за стаж понад норму замість 20,9 грн. за кожен додатковий рік доплачуватимуть вже 23,6 грн.

В цілому пенсії у 2024 році, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підвищать до 6 тис. грн, нагадує видання Obozrevatel.

В той же час з червня 2022 року до червня 2023 року середня пенсія збільшилася на 874 грн. Такими темпами вже до кінця 2023-го середня пенсія становитиме лише 5496 грн. А за минулий рік зросте на 500 грн (така сума буде використовуватися при розрахунку пенсій).

В цілому за 2022, 2023 та 2024 роки ціни, з урахуванням закладених прогнозів, зростуть на 52,2%. Тобто лише для того, щоб наступного року підвищення пенсій компенсувало зростання цін, мінімальна виплата має становити 2944 грн. А натомість пенсіонери отримуватимуть лише 2361 грн.

Втім, деяким людям літнього віку на додачу до пенсії виплачуватимуть по 209 гривень.

Тобто підвищення буде менш відчутним після запровадження нового методу розрахунку, ніж до нововведень.



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