Перспективний день для Терезів та приємний — для Близнюків: гороскоп на 18 жовтня 2023 року

Астрологи, які раніше давали поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень, розповіли, що у середу, 18 жовтня, настає гарний час для ухвалення важливих рішень як в професійній, так і особистій сферах. Головне — не діяти спонтанно, все потрібно добро обмірковувати. Сьогодні зірки радять ставити перед собою амбітні плани — вони мають обов`язково здійснитися.

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Овен

Зберігайте спокій, що б не відбувалося, — лише так ви зможете досягти успіху. До багатьох питань, які раніше змушували вас нервувати і хвилюватися, зараз варто поставитися філософськи; рішення їх скоро знайдеться само собою, інформує Ukr.Media.

Овнам важлива розбірливість у ділових контактах. Довіряти варто лише тим, хто вже неодноразово доводив, що готовий підтримати вас за будь-яких обставин. Не варто вірити обіцянкам нових знайомих, особливо якщо йдеться про людей, схильних до змішування ділових та особистих інтересів. Будьте обережнішими з грошима, утримайтеся від незапланованих покупок.

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Телець

Буде можливість вирішити серйозні та важливі питання щодо роботи. Ви правильно оцінюєте ситуацію, що склалася, бачите приховані перспективи і помічаєте підводні камені — все це дозволяє уникнути помилок, ілюзій і марних надій. Ділові партнери відзначать вашу мудрість та практичність, а впливові люди можуть запропонувати заступництво та підтримку.

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У Тельців можливе відновлення якихось давніх романтичних відносин, відродження почуттів, які ви вважали згаслими. Перш ніж проявляти ініціативу, подумайте, який розвиток подій був би для вас сприятливим.

Близнюки

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Приємний та вдалий день. Професійні успіхи можуть бути трохи скромнішими, ніж вам хотілося б, але ви все ж таки будете задоволені розвитком подій і навряд чи захочете скаржитися на життя. Буде можливість вирішити організаційні та адміністративні питання, оформити важливі документи, плідно провести ділові зустрічі на високому рівні.

Наполегливість і вчасно виявлена ініціатива дозволять Близнюкам досягти змін на краще в особистих відносинах. Імовірні нові знайомства. Ви легко завойовуєте симпатії оточуючих, багатьом подобаєтеся.

Рак

Справ буде багато. Вам належить вирішувати не лише свої, а й чужі проблеми, тому готуйтеся до того, що день буде насиченим. Події розвиваються стрімко, вам потрібно швидко приймати рішення — і вони виявляються вдалими, навіть якщо ви маєте лише уривчасту інформацію.

Ракам можна робити невеликі покупки, зокрема незаплановані. Смак вас не підведе, ви оберете речі, які довго вас радуватимуть. Увечері буде можливість добре провести час із близькими. Якщо ви захочете влаштувати домашнє свято, воно вдасться на славу.

Лев

Не нервуйте через дрібниці. Неприємності не виключені, але вони аж ніяк не такі серйозні, як може здатися на перший погляд. Ви знайдете спосіб подолати будь-які перепони, досягти бажаного і реалізувати найсміливіші свої плани. Щоправда, не всіх Левів підтримають їхні союзники та однодумці; варто поставитися до цього спокійно, постаратися уникнути взаємних образ та претензій.

Потрібна розбірливість у контактах, як ділових, так і особистих. Зараз ви схильні довіряти тим, хто зовсім на це не заслуговує, це може обернутися неприємностями.

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Діва

З'являються чудові ідеї, багато проблем вирішуються завдяки вашому творчому підходу до будь-яких справ та нестандартного погляду на речі. Можливі несподівані подарунки та приємні сюрпризи, у компліментах та знаках уваги від представників протилежної статі не буде нестачі.

Вдалий день для публічних виступів, презентацій, участі в конференціях. Ви легко оволодієте увагою аудиторії, зможете зацікавити слухачів. Діви учні зможуть успішно скласти усні іспити.

Терези

Дуже перспективний день. Ви наполегливі і непохитні, домагаєтеся свого, що б не відбувалося, дієте рішуче і швидко досягаєте успіху, змушуючи оточуючих розмірковувати про те, як вам це вдається. Проблеми не виключені, але ви справляєтеся з ними дуже ефективно, і допомога для цього не потрібна.

Сприятливий день для укладання угод, ділове чуття вас не підводить. З'являються нові ідеї, змінюється ставлення до звичних справ, багато терезів зрозуміють, як потрібно змінити підхід до роботи, щоб досягти кар'єрного зростання.

Скорпіон

Прекрасний день для прояву ініціативи — вона буде доречною і в роботі, і в творчості, і в особистих стосунках. Ви готові самостійно взятися за справи, які оточуючим здаються дуже складними, і здатні успішно впоратися з вирішенням будь-яких проблем. Однак така активна діяльність забирає багато сил, тому не забувайте про відпочинок.

Друга половина дня — час, коли Скорпіонам особливо важлива дружність стосовно оточуючих. Можуть виникати приводи для розбіжностей, але ви повинні постаратися згладити гострі кути, уникнути конфлікту.

Стрілець

Буде можливість і своє життя зробити простіше, і навколишнім допомогти впоратися з проблемами, які останнім часом ставили їх у глухий кут. У багатьох Стрільців з'являються ідеї одночасно прості та блискучі; представники інших знаків дуже здивуються, що самі не додумалися до чогось подібного.

Вдалий день для відвідування конференцій та семінарів, а також інших заходів, де можна зустріти людей, які розділяють ваші інтереси. Ви так захоплююче розповідаєте про те, що вам до душі, що не слухати вас неможливо — не виключено, що це допоможе завоювати симпатію дуже приємної людини.

Козоріг

Можна досягти відмінних результатів, якщо діяти самостійно, ні від кого не очікуючи підтримки. У відносинах з перевіреними союзниками можуть виникати проблеми, з новими знайомими теж виявляється нелегко порозумітися, і краще не витрачати час на спроби порозумітися з тими, хто не готовий вас підтримати.

Можливе отримання несподіваних звісток, які стосуються членів сім'ї або інших дорогих людей. На багатьох Козорогів новини подіють надихаюче, представники знаку відчують приплив енергії.

Водолій

Плідний день. Ви зробите багато корисного не тільки для себе, а й для оточення, не пропустіть шансу допомогти тим, хто опинився в складній ситуації. Імовірний прогрес у ділових відносинах, можливий початок співпраці, завдяки якій перед вами відкриються нові перспективи.

Керівництво підтримає ваші ідеї; Водоліїв, які вчасно проявлять ініціативу, чекає стрімке кар'єрне зростання. Не виключені знайомства, які незабаром матимуть романтичне продовження, якщо ви самі не станете заважати цьому. Довіряйте інтуїції — вона підкаже, на кого варто звернути увагу.

Риби

На початку дня варто бути обережнішими — у цей час можливі неприємності. Але засмучуватися не варто, адже що далі, то краще йдуть справи. У середині дня буде можливість взятися за якийсь важливий та перспективний проєкт, завдяки якому ви зміцните свої професійні позиції, завоюєте повагу впливових осіб.

Вечір підходить Рибам для спілкування, відвідування світських заходів, зустрічей із людьми, на яких ви хотіли б справити сприятливе враження. Можливість показати себе з кращого боку.

Раніше астрологи називали п`ять знаків зодіаку, для яких середина жовтня в цьому році буде далеко не найкращим періодом.

Фото Pixabay

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