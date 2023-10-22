Старша дочка Кім Кардаш'ян і Каньє Веста страждає на дислексію й ні з ким не спілкується

Зірка реаліті-шоу «Родина Кардаш'ян» Кім Кардаш'ян розповіла трохи про своїх дітей. Їх у 42-річної бізнес-леді четверо. Всі вони з'явилися на світ, коли Кім була одружена з репером Каньє Вестом. Старших дітей — Норт та Сейнта — Кардаш'ян народила сама. Молодші Чикаго і Псалом з'явилися за допомогою сурогатних матерів.

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Норт зараз 10 років, Сейнту — 7 років, Чикаго — 5 років, Псалому — 4 роки.

Кім вперше зізналася, що старша дочка страждає на дислексію. І це впливає на те, як вона спілкується з іншими дітьми, навіть зі своїми братами та сестрою.

«Я відчуваю, що Норт живе так, ніби вона єдина дитина у сім'ї. Вона займається своїми справами, не звертає уваги на Сейнта, Чикаго та Псалома. Та й з іншими дітьми їй нецікаво. Вона вважає за краще спілкуватися зі мною», — розповіла Кардаш'ян.

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Щоб зблизити дітей, Кім намагається влаштовувати сімейні поїздки. При цьому такі, щоби враховувалися інтереси всіх. Норт любить моду. Тому Кардаш'ян взяла дітей до Парижа. І поки старша дочка щасливо милувалася показами нових колекцій у рамках Тижня моди, Сейнт із захопленням дивився футбол на стадіоні.

Кім і Норт у Парижі

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«Я беру Сейнта, його найкращих друзів та їхніх мам у подорож до Лондона та Парижа. Це називається «Тур-поїздка мами-футболіста», — розповіла Кім.

Семирічний син Кім Кардаш'ян Сейнт захоплюється футболом

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«Наші хлопчики люблять футбол, і вони одержимі всіма гравцями, такими як Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Неймар, Букайо Сака», — зізнається Кім.

«У моїх молодших різниця всього на рік, і вони як близнюки майже завжди разом. Чикаго і Псалом люблять зоопарки, парки розваг і таке інше. У Парижі їм також сподобалося. Ще я возила їх до Сан-Дієго», — повідомила Кардаш'ян.

"Чикаго і Псалом майже завжди разом", - говорить про молодших Кім

«Сейнт любить малюків, йому хотілося б, щоб і Норт тусувалася з ними, але вона цього не робить, тому я хочу приділити йому і молодшим більше уваги. Може, тому Сейнт такий мамин синочок, але мені це подобається, і я знаю, що це не триватиме вічно. Вже зараз йому не подобається, коли я цілую його на прощання перед школою. Він так бентежиться, озирається, дивиться, де його друзі, швидко обіймає мене й тікає…» — сказала Кім.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Кім Кардаш'ян та Каньє Вест публічно посварилися у соцмережах через дітей.

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