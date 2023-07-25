Бренд Кім Кардаш’ян коштує вже понад 4 млрд доларів: скільки заробляють члени знаменитої родини

Днями стало відомо, що ринкова вартість революційного бренду жіночого одягу та білизни Skims перевищила 4 мільярди доларів. Його засновниця і власниця Кім Кардаш'ян зміцнила свій статус мільярдерки. Її особистий капітал оцінюється тепер у 1,7 мільярда доларів. У це важко повірити, адже 2007 року, коли відбувся дебют реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян», у Кім було 11 мільйонів доларів! І ці гроші дісталися їй від батька — відомого американського адвоката Роберта Кардаш'яна. У самої Кім не було на той момент жодного ділового досвіду.

Проте, вона проявила неабиякий талант і зуміла створити цілу бізнес-імперію. Наслідуючи її приклад і поради, й інші члени клану Кардаш'ян-Дженнер перетворилися з часом на мультимільйонерів.

Далекого 2007 року найбагатшою в цьому сімействі була Кріс Дженнер — мати Кім, а також її сестер Кортні, Хлої, Кендалл і Кайлі. Статки Кріс становили тоді 66 мільйонів доларів. Завдяки старшій доньці вона змогла збільшити його до 230 мільйонів доларів.

Так Кріс Дженнер виглядала у 2007 році

Ще крутіше почувається молодша з сестер, 25-річна Кайлі Дженнер. У 2007 році в неї не було власних грошей. Тоді вона була дитиною і не дуже охоче знімалася в реаліті-шоу. Через дев'ять років Кайлі перетворилася на бізнес-леді з капіталом 130 мільйонів доларів!

Гроші й успіх їй принесла компанія Kylie Cosmetics, в яку вона вклала 250 тисяч доларів у віці 17 років. У липні 2018 року Кайлі було 20 років, і журнал Forbes вперше вніс її до списку найбагатших жінок у США, які самі заробили свої статки. Тоді капітал міс Дженнер оцінили в 900 мільйонів доларів.

Кайлі Дженнер. Фото 2007 року

У листопаді 2019 року Кайлі продала контрольний пакет акцій своєї компанії корпорації Coty. Це дозволило їй на деякий час стати наймолодшою мільярдеркою в США. На сьогодні її капітал оцінюють у 750 мільйонів доларів. І вона володіє імперією косметики та засобів для догляду за шкірою Kylie. Крім того, молода бізнес-леді успішно запустила нові бренди — Kylie Swim (купальники) і Kylie Baby (лінія засобів для догляду за шкірою немовлят).

42-річна Кім Кардаш'ян заснувала компанію Skims 2019 року. Тоді вона випускала тільки коригувальну жіночу білизну. Сьогодні це одна з найпопулярніших компаній з виробництва жіночого одягу у світі.

Кім Кардаш'ян у 2007 році

Старша з сестер Кардаш'ян, 44-річна Кортні, яка приголомшила чоловіка звісткою про свою вагітність, нещодавно заснувала компанію Poosh. У 2007 році її капітал оцінювався в 1,4 мільйона доларів. Сьогодні Кортні «коштує» 65 мільйонів доларів.

2007 рік. Кендалл Дженнер і Кортні Кардаш'ян

39-річна Хлоя Кардаш'ян збільшила своє багатство з 2 мільйонів доларів (2007 рік) до 60 мільйонів доларів. Вона також віднедавна зайнялася випуском жіночого одягу.

Хлоя Кардаш'ян у 2007 році

Кендалл Дженнер у 2007 році не мала власних грошей, але мріяла стати супермоделлю. Успіх реаліті-шоу і завзятість допомогли їй досягти цієї мети. Капітал 27-річної Кендалл сьогодні оцінюють у 60 мільйонів доларів.

Однак мільйони шанувальників клану Кардаш'ян-Дженнер захоплює не тільки фінансовий зліт його представниць. Багатство й успіх змінили зовнішність цих жінок. Судіть самі. Так вони виглядали в 2007 році, а так виглядають сьогодні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кім і Кортні Кардаш'ян посварилися через Андреа Бочеллі.

На фото в заголовку клан Кардаш'ян-Дженнер сьогодні. Внизу — Кім Кардаш'ян. Над нею в центрі Кендалл Дженнер. Вгорі ліворуч — Кріс Дженнер, праворуч — Кортні Кардаш'ян. У середньому ряду ліворуч — Хлоя Кардаш'ян, праворуч — Кайлі Дженнер.

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