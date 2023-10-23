Легендарний боксер закрутив роман з моделлю Playboy: фото красуні

Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях, знаменитий британський боксер Ріккі Хаттон, який свого часу сенсаційно програв українцеві В'ячеславу Сенченку, зустрічається з моделлю Playboy Челсі Клер, котра молодша за нього на 14 років, повідомляє The Sun.

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В останні тижні пара, яка влітку відпочивала на Тенерифе, поділилася в Instagram кількома спільними фотографіями.

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При цьому 31-річна Челсі, тіло якої вкрите численними тату, постійно ділиться зі своїми підписниками зухвалими знімками. У коментарях красуню-ірландку називають «дивовижною» та «чарівною», а один із фанатів прямо висловив своє захоплення: «Неймовірно. Ви зводите мене з розуму».

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Повідомляється, що кілька років тому Хаттон зустрічався з іншою моделлю Playboy — Карлою Хоу.

Колишня Ріккі Хаттона

До речі, за свою професіональну кар'єру Ріккі Хаттон, окрім українця Сенченка, програв ще лише двом зірковим боксерам — Флойду Мейвезеру та Менні Пак'яо (за 45 перемог у 48 боях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Міхаеля Шумахера закрутив роман з красунею-моделлю.

Фото Instagram

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