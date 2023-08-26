Син Міхаеля Шумахера закрутив роман з красунею-моделлю (фото)

Син легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік Шумахер, який потрапив у моторошну аварію на швидкості 240 км/год, закрутив роман з данською моделлю Лейлою Хасанович, повідомляє The Sun.

24-річний резервний пілот команди «Мерседес» вперше з'явився на публіці з 22-річною красунею місяць тому під час Гран-прі Бельгії. Тепер пара вирішила оприлюднити свої стосунки, опублікувавши в Instagram знімки з відпочинку в Сан-Тропе. Шумахер-молодший розмістив фото з яхти, на якому кохана поклала йому голову на плече. В свою чергу, Лейла (у фіналістки конкурсів «Міс Данія» та «Міс Всесвіт» понад 190 тисяч підписників) поділилася в соцмережі милим знімком, на якому Мік цілує її в щоку.

Додамо, що раніше Лейла, яка має боснійське коріння, зустрічалася з футболістом «Вольфсбурга» та збірною Данії Йонасом Віндом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер-суперважковаговик закрутив роман з титулованою легкоатлеткою.

Фото Instagram

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