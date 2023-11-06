Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт екснардепа Микитася

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника «Укрбуду» Максима Микитася. Він також зобов’язаний носити електронний браслет.

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Про таке рішення судей повідомляє Центр протидії корупції.

У повідомленні також йдеться, що прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн.

Додатково до Микитася застосовано обов'язки прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання і роботи; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними; здати закордонні паспорти; носити браслет стеження.

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Втім, рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС.

Нагадаємо, що Микитася та ще п’ятьох фігурантів справи підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів.

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