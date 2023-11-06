Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт екснардепа Микитася
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника «Укрбуду» Максима Микитася. Він також зобов’язаний носити електронний браслет.
Про таке рішення судей повідомляє Центр протидії корупції.
У повідомленні також йдеться, що прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн.
Додатково до Микитася застосовано обов'язки прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання і роботи; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними; здати закордонні паспорти; носити браслет стеження.
Втім, рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС.
Нагадаємо, що Микитася та ще п’ятьох фігурантів справи підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів.103