Справа про розкрадання 307 млн грн Міноборони: НАБУ повідомило про підозру екснардепу та експершому заступнику начальника Генштабу

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому народному депутату, який проходив по справі про заволодіння майном Нацгвардії, та колишньому першому заступнику начальника Генштабу.

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Цих посадовців та ще чотирьох людей підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень Міністерства оборони.

За інформацією Національного антикорупційного бюро, у 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ на загальну суму орієнтовно 3 мільярди гривень.

Частиною цих коштів нардеп планував заволодіти. Проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт, пишуть в НАБУ.

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«З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів», — йдеться у повідомленні.

В результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.



НАБУ не називає прізвища підозрюваних, але «РБК-Україна» пише, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, що мова йде про екснардепа Максима Микитася та ексзаступника начальника Генштабу Ігоря Колесника.

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Микитась

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Нагадаємо, Максим Микитась на сьогодні є фігурантом ще трьох різних корупційних справ.

У 2019 році НАБУ оголосило Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії. У 2020 йому повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.

У жовтні минулого року його затримали за пропонування хабаря за участь певних компаній у будівництві метро у Дніпрі. За даними Центру протидії корупції, Микитась вийшов із СІЗО 21 липня та має носити електронний браслет включно до 8 листопада.

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