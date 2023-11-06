За результатами аналізу діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2016−2019 роках з питань використання коштів та реалізації переданого майна, держава втратила десятки мільйонів гривень на непрозорих аукціонах та продажах, що здійснювалися на користь пов’язаних із боржниками осіб. Про це стало відомо зі звіту, який нещодавно опублікувала на своєму сайті Рахункова палата.

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«Аналіз засвідчив, що через відсутність порядку застосування аукціонів (класичний/голландський) Фондом проводились аукціони зі зменшенням початкової (стартової) ціни без попереднього проведення „класичного“ аукціону. Як наслідок, в шести встановлених аналізом випадках Фондом реалізовано активи (майно) банків за ціною, що загалом на 50,73 млн грн менше початкової (стартової) ціни. На окремих аукціонах реалізація права вимоги за кредитними договорами здійснювалася на користь пов’язаних з боржниками осіб, що давало можливість таким боржникам викупити власний борг зі значною знижкою. На відкритих торгах (аукціонах) з реалізації майна (активів) банків брали участь учасники з ознаками пов’язаності між собою, що свідчить про вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій, які в одному із встановлених аналізом випадків створюють ризики недонадходжень 6,6 млн грн від реалізації активів (майна) банку, що ліквідувався (ПАТ „Легбанк“)», — йдеться у звіті Рахункової палати.

У звіті також зазначається, що фактична вартість реалізації майна (активів) була значно менша, ніж його оціночна (у 2,4 раза) та балансова вартість (у 14,4 раза), що спричинило зменшення відсотка покриття акцептованих вимог кредиторів неплатоспроможних банків за рахунок реалізованого майна (активів).

Також були значні порушення керівництвом ФГВФО щодо процедур закупівель товарів та послуг на потреби фонду.

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«Протягом 2016−2019 років Фонд здійснив 216 процедур закупівель на загальну суму 182,1 млн грн, з яких 183 закупівлі (загалом 176,7 млн грн) — із використанням інформаційно-телекомунікаційної системи Prozorro та 33 закупівлі (5,4 млн грн) — без використання зазначеної системи шляхом оприлюднення звітів про укладені договори. Протягом періоду, що підлягав аналізу, в окремих проведених Фондом закупівлях наявні ознаки вчинення їх учасниками антиконкурентних узгоджених дій, визначених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України від 11.01.2001 № 2210-III „Про захист економічної конкуренції“ (далі — Закон № 2210), які відповідно до пункту 1 статті 50 цього Закону включено до переліку порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Зазначене створює ризики придбання товарів, робіт та послуг за штучно завищеними цінами. Фондом непродуктивно використано 0,5 млн грн на закупівлю послуг моніторингу інформаційного простору, оскільки здійснення такого моніторингу віднесено до завдань його структурного підрозділу — управління з питань інформаційної політики», — йдеться у звіті.

Як відомо, з червня 2016 року і до сьогоднішнього дня Наталія Рудуха є заступницею директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів. А Світлана Рекрут з 2017 року обіймала посаду заступника директора-розпорядника ФГВФО, а з 2019-го є керівником фонду. Керівником ФГВФО з 2014-го по 2019 рік був Костянтин Ворушилін.

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ЗМІ писали, що детективи НАБУ й САП перевіряють керівництво ФГВФО, зокрема Наталію Рудуху та Світлану Рекрут, щодо корупції, незаконного збагачення та завдання збитків державі з 2014-го до 2022 року.

Як зазначає Рахункова палата, звіт та відповідні повідомлення та листи щодо цього звіту були надіслані Раді національної безпеки і оборони України, Кабінету міністрів України, Бюро економічної безпеки України та іншим державним органам.

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