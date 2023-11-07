Комітет НААУ очолив адвокат Олексій Шевчук: що про нього відомо

Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації очолив адвокат Олексій Шевчук, повідомляє «24 канал».

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До обов'язків нового керівника комітету належать функції спікера Асоціації, взаємодія зі ЗМІ, формування інформаційної політики, реагування на резонансні події за участю адвокатів. НААУ погодило призначення Шевчука, незважаючи на те, що його ім'я неодноразово фігурувало у різних скандальних ситуаціях.

Біографія

Олексій ШЕВЧУК народився 13 липня 1985 р. в Києві.

У 2007-му закінчив Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю «правознавство». Отримав диплом магістра права.

У 2004—2005 рр. працював менеджером із зовнішньої економічної діяльності JSC Lysoform, у 2006—2007-му — менеджером із фінансової діяльності, юрисконсультом і начальником юридичного відділу LLC Fourway та LLC Karges, у 2007—2009-му — юрисконсультом і начальником юридичного відділу Державного управління справами Президента.

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У 2009 р. спільно з колегами заснував юридичне агентство «Шевчук та партнери», в результаті злиття якого з АО «Пономаренко і партнери» у 2017 р. було утворено АО «Barristers».

Незаконний виїзд чоловіків за кордон через систему «Шлях»

У червні 2023 року журналісти видання «Наші гроші» отримали доступ до бази даних волонтерів, які Львівська ОВА внесла до «Шляху» на прохання різних громадських організацій. Виявилося, що більшість внесених туди громадських організацій були певним чином пов'язані із позаштатним радником голови Львівської ОВ з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Олексієм Шевчуком. Більше того, деякі чоловіки, які таким чином виїхали з України, назад не повернулися.

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Зупинення адвокатського свідоцтва

На початку року у лютому Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області оголосила про зупинення дії адвокатського свідоцтва Олексія Шевчука. Це сталося через порушення правил адвокатської етики.

Йдеться про образу адвоката Масі Найєма. У відповідь на таке рішення Шевчук натякнув на інвалідність колеги, котрий втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його «піратом».

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«Олексій у притаманній йому манері поваги до колег з адвокатури та ЗСУ звернув увагу Масі на те, що у нього немає очей» , — йдеться в повідомленні Telegram-каналу профільного відомства.

У відповідь на звернення колег про пояснення Олексій Шевчук опублікував повідомлення на своїй сторінці у Фейсбук, до яких зараз вже немає доступу.

Багаторазові спроби потрапити на держслужбу

Також неодноразово намагався здобути державну посаду:

голови Держуправління справами;

подавався на конкурс до Вищого антикорупційного суду;

посаду члена Вищої кваліфкомісії суддів;

члена Ради громадського контролю за НАБУ.

Резонансні кримінальні справи

За свою кар'єру Олексій Шевчук вів резонансні кримінальні справи Геннадія Корбана, Ярослава Кашуби, Іллі Ківи, Віктора Развадовського, Олександра Онищенка, Борислава Розенблата, Віталія Кличка, Ярослава Дубневича, Юлії Світличної, Дениса Любченка.

У 2019 році Олексій Шевчук був адвокатом мера Києва Віталія Кличка в його позові до Кабміну, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови КМДА.

Справа тестя Олексія Шевчука за підозрою у хабарі

23 листопада 2015 року правоохоронці затримали тестя Шевчука Володимира Геру за підозрою в отриманні хабара. Йдеться про суму 20 тисяч гривень. Внаслідок цього представники прокуратури згодом відмовилися від звинувачень і справу повернули до прокурора.

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