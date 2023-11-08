Воєнний стан та мобілізацію в Україні вчергове продовжили: на який термін

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україні запровадили воєнний стан і в середу, 8 листопада, Верховна Рада проголосувала за подовження його дії і загальної мобілізації ще на 90 днів.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Зазначимо, що починаючи з 24 лютого 2022 року воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні вже неодноразово продовжували. З урахуванням сьогоднішніх голосувань — це вже вдев'яте.

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Зараз за продовження воєнного стану в Україні свої голоси віддали 329 нардепів.

Результати голосування

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Пропозицію продовжити загальну мобілізацію підтримали 322 парламентарі.

Нагадаємо, що воєнний стан — це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

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Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок. У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.



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