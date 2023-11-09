На Бахмутському напрямку дуже гаряче, Авдіївка тримається: підсумки 623 дня війни від Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, де українські підрозділи раніше відбили 14 атак ворога, за добу, що минула, противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Росіяни атакували в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області, відбито понад 10 атак ворога

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.

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Втрати особового складу армії противника за добу перевищили тисячу військових. Підрозділи Сил оборони України знищили 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, три одиниці РСЗВ та п`ять — засобів ППО.

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Фото Генштабу ЗСУ

Ексклюзивне інтерв`ю координатора групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця про ситуацію на фронті та сценарії розвитку подій читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото Генштабу ЗСУ

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