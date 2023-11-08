ЗСУ потужно вдарили по росіянам: знищено майже 800 окупантів, 29 артсистем і 22 «броньовика» ворога

Поки на окупованій частині Херсонщини росіяни поспіхом мінують об'єкти критичної інфраструктури, Сили оборони вже перекинули туди поки що обмежену кількість бронетехніки, укріплюючи плацдарм біля населеного пункту Кринки. На цьому ж напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдаючи вогневе ураження по тилах противника, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загалом на фронті минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Ворог завдав шість ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У відповідь авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника. Плідно попрацювали і воїни-ракетники — вони уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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За добу Сили оборони знищили ще майже 800 окупантів, 8 танків, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 артилерійських систем, 22 броньовані бойові машини і аж 47 одиниць автомобільної техніки.

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Ситуація на основних оперативних напрямках виглядає наступним чином:

Сіверський і Слобожанський напрямки — ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області;

Куп’янський напрямок — безуспішні штурмові дії загарбників тривають в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, наші захисники відбили шість атак противника;

Лиманський напрямок — ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва;

Бахмутський напрямок — Сили оборони відбили 6 атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області;

Авдіївський напрямок — ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 14 атак загарбників поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області;

Мар’їнський напрямок — безуспішні штурмові дії ворога тривають в районі Мар’їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак;

Шахтарський напрямок — ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

Запорізький напрямок — противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Нагадаємо також, що увечері 7 листопада ЗСУ завдали нищівного удару по центру підготовки операторів БПЛА в окупованому Донецьку.

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